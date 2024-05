Světová elita, změny na trati. Malevil Cup napíše svou pětadvacátou kapitolu

„Přípravy maratonu míří do finále, ladíme poslední detaily na trasách,“ hlásí šéf pořadatelského týmu Radek Patrák.

Závodníci mají na výběr ze čtyř tradičních tras. Královská měří rovných sto kilometrů a prověří ty nejzkušenější. Druhá nejdelší má 70 km, a ani na ní cyklisty nemine výjezd na horu Hvozd ležící na českoněmecké hranici. V nabídce jsou i závody na 50 a 30 km. Nově vypsaná je kategorie „gravel“ na padesátikilometrové trase.

Tratě 25. ročníku severočeského bikemaratonu doznaly dvou vynucených změn. „První změnou je vynechání ikonického průjezdu Českou bránou. V lokalitě započala těžba kůrovcem napadených stromů, které hrozily pádem. Trasa tímto úsekem povede po souběžné lesní cestě,“ upozornil ředitel tras Pavel Koreček.

„Druhá změna trasy platí už jen pro dvě delší trasy po přejezdu hranice do německé části. Trasa nepovede podél silnice na Žitavu pod zříceninou hradu Karlsfried jako v minulých letech. I v tomto úseku proběhla v minulých měsících těžba. Nově bude trasa objíždět Fuchskanzel. Na tomto úseku jsou pěkné výhledy.“

Atraktivní trasy Malevil Cupu povedou přes Lužické a Žitavské hory.

Malevil Cup láká světovou maratonskou špičku. Do Lužických hor dorazí například tým Canyon Sidi. Na startovní čáře tak nebude chybět česká jednička na dlouhých tratích Martin Stošek, švýcarský biker Marc Stutzmann nebo Stefanie Walterová z Německa. Malevil si nenechá ujít ani její krajan a obhájce loňského vítězství Simon Stiebjahn, který loni vyhrál závod Světového poháru v maratonu v americkém Snowshoe.

Vítězové si odvezou domů kus Lužických hor v podobě originální skleněné medaile ze sklárny Lasvit - Ajeto, kde vznikají trofeje i pro slavnou Tour de France.

Program Malevil Cupu odstartuje už v pátek 31. května výdejem startovních čísel ve Společenském centru a doprovodným programem na Dominikánském náměstí v Jablonném v Podještědí, který odstartuje v 15.30. Hlavním bodem pátečního programu bude koncert pop-rockové kapely The Apples v 19.45 hodin.

Závodní dění vypukne až v sobotu 1. června, jako první se v půl deváté vydají na trať závodníci na stokilometrové trase. Online přihlášky jsou stále možné za základní startovné do 26. května na www.malevilcup. cz.

Závod Malevil Cup figuruje v kalendáři Mezinárodní cyklistické unie. Je zařazen do série Marathon Man Europe a nově i do MTB Sachsen Cup. Z Lužických hor si účastníci také mohou odvézt cenné body do rankingu Kola pro život a Gravel Series.