Chci návrat mezi elitu. Cink o sezoně, zdravotních problémech i roli otce

Jak se nyní cítíte?

Na to, jak probíhala zimní příprava, to nevypadá vůbec špatně. Dva týdny zpátky jsem vyhrál závod kategorie HC v Haimingu, teď jsem byl v Heubachu pátý. Věřím, že výkonnost mám slušnou a že ji potvrdím v Novém Městě.

S jakými dalšími cíli do sezony jdete?

Po loňsku bych se rád ve Světovém poháru vrátil do top 10. Myslím, že na ni bylo i loni, připravenost jsem měl a i přes alergii jsem jezdil mezi nejlepší dvacítkou, patnáctkou. Snad mě letos už nic nezastaví a doufám, že nakouknu i na pódium. Samozřejmě se také hodně soustředím na mistrovství světa.

Loni jste říkal, jak závody strašně zrychlily. Čekáte něco podobného i letos?

Ano. Už první závody, co jsem jel, byly síla. Analyzujeme si to, každý rok jdou wattová čísla nahoru, zrychluje se. Uvidíme, jak to bude vypadat, až se potkám s celou konkurencí. Zatím jsem startoval jen tak s polovinou startovního pole, co jezdí ve Světovém poháru.

Ondřej Cink na tiskové konferenci k sezoně 2023.

V letošní přípravě jste bojoval s nachlazením, virózou, bolavým kolenem… Bylo toho znovu hodně. Neříkal jste si, že jste trochu v začarovaném kruhu?

Bohužel to tak bylo. Možná trochu šlo i o to, že jsem měl přes zimu nižší váhu než jsem zvyklý. Normálně mám tou dobou třeba tři kila nad závodní, teď jsem byl i pod ní. Už se to ale naštěstí vzpamatovalo a jsem na tom dobře.

Ani alergie vás netrápí?

Zatím je taková jako každý rok touto dobou: rýma, slzení v očích. Což mě ale na výkonu nelimituje. Uvidíme, jestli se rozjede jako loni, kdy mi to přeskočilo na astma a měl jsem problémy s dýcháním. Snad se to letos takto neprojeví.

Co pro to děláte?

Beru základní prášky, mám inhalace na plíce, které používám před závody. Loni to snad bylo ojedinělé, za posledních x let jsem alergii tak silnou neměl. Důvodem možná byla i spousta pilu. Kdo byl v Novém Městě, určitě viděl ty pilové bouře. Masakr. Snad to bude letos mírnější.

Loni v červenci se vám narodila dcera Nela, pomáhá vám při podobných zdravotních trablech k lepší náladě?

Určitě. Ale nejen při nich. Dřív jsem pořád přemýšlel jen o tréninku, o závodech, na což teď doma není čas. Po psychické stránce je to vlastně dobře. I na prvních závodech jsem cítil, že nejsem ani tolik nervózní, takže super.

Jak zvládáte skloubit trénink a rodičovské povinnosti?

Samozřejmě jsem nějaké tréninkové věci musel ubrat. Nechci v tom totiž nechávat jen manželku. Takže doma rád pomůžu, jak nejvíc můžu. Všechny takové ty tréninkové nebo protahovací věci navíc si nechávám spíš na závody nebo na soustředění, kde jsem sám.

Jak vám role tatínka jde?

Víceméně už zvládnu skoro všechno. Jen teda uspávání večer přenechávám manželce. Malé totiž rostou zuby, tak je to složitější.

Budete brát celou rodinu s sebou na závody?

Příští víkend na Český pohár v Touškově se přijedou podívat všichni. Do Nového Města snad taky. Tam to ale bude náročnější, protože tam bude spousta lidí, velký hluk a malé je přeci jen devět měsíců. Ale rodina by tam měla být kompletní.

Na Nové Město máte spoustu vzpomínek. Jak se třeba ohlížíte za rokem 2016, kdy jste zde v rámci mistrovství světa skončil čtvrtý za hvězdnou trojkou Schurter, Kulhavý, Absalon?

Vzpomíná se na to hezky. Velká trojka, jak se jim tehdy říkalo, a mezi nimi já. Byl jsem z nich nejmladší, takže čtvrté místo mi ve finále patřilo – i když teda kvůli spadlému řetězu jsem měl i smůlu. Ale samozřejmě nevzpomínám jen na tento závod. Nové Město bylo pokaždé skvělé. Těším se na vyhlášené fanoušky, tolik jich nikde jinde nechodí.

Závodní trať se zásadně měnit nebude. Přijde jen o sekci pumptrack a v vrátí se stoupání Expert Climb 2. Co na to říkáte?

Jsem za to rád. Vlastně to bylo i kvůli mně. Přišlo mi, že závody jsou už moc rychlé, tak jsem vznesl dotaz, jestli by v Novém Městě nešlo přidat stoupání. A pořadatelé mi vyšli vstříc.

Další změna se odehrála ve vašem týmu. Po pěti letech jste se vrátil do španělského Mondrakeru. Měl jste i jiné nabídky?

Nabídek bylo víc, ale jsem za toto rozhodnutí rád. Když jsem v něm byl tehdy, tak teprve začínali, byly v něm nějaké problémy. Teď po pěti letech však mohu říct, že na chodu týmu hodně zapracovali. Už máme za sebou start sezony a vše funguje. Jsem moc spokojený

Co říkáte na nové kolo s vyšším zdvihem?

Pochvaluju si ho. Každý ví, že v technice trochu ztrácím. Díky vyšším zdvihům se cítím jistější. Když jsem kolo dostal, vyrazil jsem do Nového Města. Byl jsem nadšený. Kořeny krásně žehlí, na místní trať je ideální. Ano, je sice možná trochu těžší, ale dnešní cross country o váze není. Tohle je pro mě důležitější.