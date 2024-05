Cink děkoval fanouškům: Nohy nebyly ideální, ale lidé mě hnali dopředu

„Samozřejmě, že jsem chtěl víc, ale vím, že příprava po Brazílii nebyla dobrá, takže výsledek musím brát,“ líčil třiatřicetiletý biker.

Po short tracku jste říkal, že se váš zdravotní stav lepší. Jaký byl teď?

Zase lepší. Ale short track a cross country se moc nedají srovnávat. Necítil jsem, že by alergie byla nějaká silná, asi už pomalu odchází. Spíš jsem neměl úplně ideální nohy. Ale vím, že jsem toho tolik nenatrénoval, takže to bylo logické. Díky lidem jsem dojel tak, jak jsem dojel.

Hodně vám pomohli?

Že jsem se ještě posunul, vděčím jim. Já osobně cítím, že jsem na to neměl. Právě lidi mě ale zase hnali dopředu. Takže jim strašně děkuji, protože bez nich by to dneska nešlo.

Ondřej Cink během cross country v Novém Městě na Moravě.

S čím jste do závodu šel?

Snažil jsem se dobře odstartovat, což se mi docela povedlo. Ale po prvním sjezdu byla mela, já si vybral levou stopu, a to byla chyba. Hodně se to rozsekalo a zprava nás přelétlo pár lidí. Škoda. Ale jak jsem říkal, musím být po dnešku spokojený.

Je pro vás motivací? Hlavně tedy kvůli tomu, že jste se cítil už zdravotně lépe.

Jo jo, určitě hned teď do tréninku. Musím zůstat zdravý, dát čtrnáct dní kvalitní přípravy a myslím, že to může být ještě lepší. Pak nás čekají tři svěťáky v řadě, příprava teď bude rozhodující.

A poté olympijské hry v Paříži. Zatímco třeba i Nino Schurter musel v Novém Městě o nominaci za Švýcarsko bojovat, vy máte asi místo jisté, že?

Doufám, že jo. Dostal jsem jistotu, ne sice napsanou a podepsanou, ale s trenérem Viktorem Zapletalem jsme si řekli, že bych měl jet. Nemyslím si, že by to bylo jinak.

Ondřej Cink během tréninku v Novém Městě na Moravě.

Jen jste říkal, že ještě uvidíte, jak na tom budete zdravotně.

Ano. Samozřejmě, že kdybych věděl, že na tom nejsem stoprocentně zdravotně, tak by asi nemělo smysl se tam jet trápit. Pak bych klidně nechal místo Honzovi Zatloukalovi, který by mohl sbírat zkušenosti.

Řešíte, co s astmatem? Nezkoušíte zažádat UCI třeba o povolení silnějších léků?

Uvidíme teď. Možná to využiju v následující přípravě. Takhle to totiž nejde, potřebuju být v tréninku stoprocentní.