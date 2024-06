S kým na Portugalce. V jaké sestavě fotbalisté zahájí mistrovství Evropy?

České národní mužstvo v úterý večer od 21.00 nastoupí v rozestavení nejspíš se třemi stopery, pěti záložníky a dvěma hrotovými útočníky. Lze se tak domnívat na základě předchozích zápasů za Haška, tým jen jednou ze čtyř případů vyběhl se čtyřmi zadáky v řadě.

A zřejmě se sestava z větší části bude podobat složení, v jakém Češi nastoupili minulé pondělí v generálce proti Severní Makedonii (2:1).

„Není to tak, že bychom tady měli jedenáct vyvolených a zbytek jim dělal stafáž. Naopak si myslím, že tu máme šestadvacet vyrovnaných hráčů. Všichni nám dělají radost, což platí i pro brankáře. Kdo viděl otevřený trénink, tak třeba Víťa Jaroš při něm chytal ve skvělém rozpoložení,“ říká před úvodním duelem na Euru jeden z Haškových asistentů Jaroslav Veselý.

Jaroš, který za reprezentaci zatím odchytal jen poločas v nedávné přípravě proti Maltě, si do brány proti Ronaldovi a spol. nejspíš nestoupne. Brankářskou jedničkou bude Jindřich Staněk, s tím se tak nějak počítá. Ze všech třech gólmanů v kádru je nejzkušenější. Čas Jaroše či Matěje Kováře však může přijít brzy.

Na tři pozice stoperů vybírá trenérský štáb ze šesti adeptů. Lze se domnívat, že Ladislav Krejčí, Tomáš Holeš a Robin Hranáč mají do základní jedenáctky blíž než Martin Vitík, David Zima či Tomáš Vlček.

Kouč však může překvapit zařazením Holeše do středu zálohy, protože mu během soustředění kvůli zranění vypadl defenzivní středopolař Michal Sadílek. A navíc kapitán Tomáš Souček byl v minulých dnech lehce pochroumaný, ale v neděli odpoledne v Lipsku už trénoval bez úlev. Mimochodem, na minulém Euru 2021 nastupoval Holeš právě v záloze, byť pak ve Slavii hrává především na stoperu.

„Jedna z variant může být vytažení Holeše, může tam hrát i Krejčí, což jsme si také vyzkoušeli. Ale možností je ještě víc. Určitě si ještě sedneme i s analytiky, abychom si sesumírovali poslední poznatky ze zápasu Portugalců, který nám přímo na místě monitoroval Miroslav Jirkal. Svoje si určitě řekne i šéf analytiků Miroslav Soukup,“ podotkl Veselý.

„Společně musíme předpovědět, jaký by mohl být způsob hry soupeře. I Portugalci mohou volit různá rozestavení, mohou mít variabilnější sestavu. Věřím, že budeme mít všechny kluky k dispozici a budeme se moci tím pádem co nejlépe rozhodnout.“

Slabší konkurence panuje na místech krajních hráčů, tzv. wingbeků. Vladimír Coufal je jedničkou na pravý kraj, na levém mezi sebou „soupeří“ David Douděra a David Jurásek.

„Zkoušeli jsme tam oba. Douděra už na tom postu hrál jak v klubu, tak tady v reprezentaci. Není to pro něj nic nového. Kdybych je měl s Juráskem porovnat, řekl bych, že Jurásek má větší přidanou hodnotu do ofenzivy, zatímco Douděra je spolehlivější dozadu. Umí si poradit i s lepším hráčem a nevadí mu, že je limitovaný tím, že hraje přes nohu,“ uvažoval Veselý.

„Z Davida Juráska mám radost. Přijel v daleko lepší pohodě než v březnu. Ukázal, že má formu, cítíme to všichni. V přípravných zápasech působil dobře, byť začátek s Maltou třeba neměl optimální. Ale jeho výkony gradují.“

Alternativou na levý kraj může být ještě Lukáš Provod, s kterým se však víc počítá do středu pole vedle Součka, který se po příjezdu do dějiště šampionátu šetřil. „Bylo to z preventivních důvodů. Není to nic vážného, nechtěli jsme se pouštět do rizika. Nevidím problém, který by ho měl vyřadit ze hry,“ ujistil Veselý.

Česká fotbalová reprezentace, u míče je kapitán Tomáš Souček.

„Kdyby Tomáše něco trápilo, nebudu to stejně prozrazovat. Víte dobře, že čert a soupeř nikdy nespí... Ale vážně: Má drobný problém z posledního zápasu, je to opravdu jen preventivní.“

Sadílkovi typově nejbližším hráčem v kádru je Lukáš Červ, spíš defenzivně laděný záložník, ale ten je ryzím nováčkem.

Třetím středopolařem v sestavě by měl být naopak ofenzivní hráč. Těch je v kádru několik. Adam Hložek nastoupil v základní sestavě v generálce, na svou šanci čekají Václav Černý, Ondřej Lingr, Pavel Šulc nebo Matěj Jurásek.

Černý s Juráskem raději nastupují na pozici tzv. desítek ze stran hřiště. Jejich šance nastane v případě, pokud se během utkání rozestavení změní.

Na dvě místa hrotových útočníků jsou čtyři adepti. V generálce nastoupili Jan Kuchta s Patrikem Schickem. Běhavý a neustále presující hroťák s technicky laděným a skvěle zakončujícím. Zastoupit je mohou Mojmír Chytil s Tomášem Chorým, spíš siloví útočníci, kteří se hodí do tlaku a hry do plných.