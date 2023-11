Tenistka Barbora Strýcová je těhotná, ukázala foto v plavkách

„Víňa bude velký brácha,“ napsala Barbora Strýcová v neděli na Instagram k fotografii s dvouletým synem Vincentem. Na snímku z dovolené v Dubaji jsou na pláži a bývalá profesionální tenistka ukazuje v dvojdílných plavkách zřetelné těhotenské bříško.

To, že se bude chtít stát dvojnásobnou maminkou, prozradila už před rokem. „Chtěla bych ještě jedno miminko. Určitě nechci, aby byl Vincent sám, takže to plánuju. Je to sice blázinec, ale nádherný blázinec. Takže bych chtěla mít takové blázny dva,“ řekla pro pořad Showtime.

Barbora Strýcová byla kdysi byla devět let vdaná, v roce 2006 si vzala kolegu, tenistu Jakuba Záhlavu. Rozvedli se v roce 2015. V současnosti je jejím partnerem Petr Matějček, šéfredaktor magazínu Esquire, se kterým se v roce 2021 zasnoubila. Svatba je v plánu, ale zatím na ni nebyl ten pravý čas.

V prosinci 2020 přiznala tenistka v rozhovoru pro iDNES.cz, že otázek na založení rodiny je stále víc a víc a že nad nimi už delší dobu nekroutí očima.

Strýcové snoubenec Petr Matějček vystudoval Akademii módy a designu v Mnichově, má zkušenosti se zpravodajskou a módní žurnalistikou. V minulosti působil mimo jiné v časopise Elle, Euro nebo v internetovém magazínu Česká pozice. V Německu pracoval pro časopisy Stern a Euro am Sonntag a přispíval do německé mutace časopisu Vanity Fair. Od roku 2020 vede českou edici mezinárodního titulu Esquire.