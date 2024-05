Takhle se hrát nedá, zní z Vyškova před barážovými souboji s Karvinou

Další z dlouhé řady varování přinesl sobotní duel v Příbrami, kde Jihomoravané místo vylepšení sebevědomí podlehli sestupujícímu celku 0:2.

„Doufám, že se naši hráči nešetřili, protože tak jsme s nimi rozhodně nepracovali. Hráli jsme o lepší výchozí pozici do baráže, to se nepodařilo. Jestli to někdo podvědomě vypustil, tak to byla zásadní chyba, protože ke každému utkání ve druhé lize musíte přistoupit s maximálním nasazením,“ prohlásil vyškovský trenér Jan Kameník.

Jeho tým ovládl podzimní část soutěže, ale na jaře po výrazných změnách v kádru uvadal. Ze čtrnácti utkání vyhrál jen tři, z posledních pěti duelů pak bral jediný bod. V tabulce skončil čtvrtý, baráž hraje díky tomu, že béčko Olomouce do ní nastoupit nemůže.

„Není to od nás barážová forma. To je realita a my se nemůžeme za nic schovávat. Už jsme si mysleli, že v předchozím kole s Líšní nabíráme obrátky, aby náš výkon snesl přísnější měřítko, ale jestli by se tentokrát našli dva hráči, co to dokázali naplnit, tak by to bylo hodně. Takhle se hrát nedá,“ hřímal Kameník.

Fotbalisté Vyškova během jarní části sezony moc důvodů k radosti neměli, přesto si zahrají baráž o nejvyšší soutěž.

Proti Karviné tak budou Vyškovští velkým outsiderem. „V kontextu celé sezony máme 46 bodů a jsme podruhé za sebou v baráži, což se snad nikomu ve druhé lize nepodařilo. To je velký úspěch a v rámci našich podmínek skoro zázrak. A teď máme čtyři dny na to, abychom se stali lepšími,“ hlásí kouč, který musí zapracovat především na děravé defenzivě.

Kdyby Vyškov zvládl poslední druholigové kolo, postavil by se proti Českým Budějovicím, které se v poslední době rovněž trápí. Vedoucí jihomoravského mužstva a ještě loni kapitán Michal Klesa je však rád za Karvinou.

„V Budějovicích jsem hrál, takže jsem je nechtěl potkat. A když odhlédnu od osobního hlediska, přišly mi na papíře trochu silnější. Je to ale skoro jedno, obecně platí, že druholigový tým je jasným outsiderem. Rozdíl mezi týmy i z chvostu první ligy a druhou ligou je zkrátka veliký. Ale je to o tom kousnout dva zápasy, takže neházíme flintu do žita,“ oznamuje Klesa.

Současný stav vyškovského celku nicméně kouše těžce. „Štve mě nálada v kabině. Kdybych tam byl já, tak už tak tři kola zpátky držím někoho pod krkem, abychom se probudili. U nás jsou kluci moc hodní, ale teď by potřebovali lídra,“ míní bývalý záložník.

Nadcházející souboj bude na české poměry nezvyklý ohledně národnostního složení obou týmů. Karviná má k dispozici pět fotbalistů ze subsaharské Afriky, Vyškov hned devět. Oba sokové navíc disponují i dalšími cizinci z různých koutů Evropy. „Bude zajímavé sledovat, jak se nám i Karviné podaří nastavit jejich hlavy. Kluci, co už tu loni byli, si to osahali, snad můžeme čerpat z této zkušenosti,“ připomíná Klesa loňský dvojzápas se Zlínem, který ve prospěch tehdy prvoligového celku rozhodl jediný vstřelený gól.

Nyní musí Vyškov kromě vlastního herního trápení hodit za hlavu i existenční otázku ohledně budoucnosti. V případě úspěchu v baráži totiž není jasné, kde by nejvyšší soutěž hrál a zda by do ní vůbec mohl být vpuštěn, pokud by jeho vlastník Blue Crow Sports Group majetkově vstoupil do prvoligové Sigmy Olomouc. „Naše podmínky jsou skutečně všelijaké, občas je až absurdní, jaké neprofesionální záležitosti řešíme. Na to však teď kluci musí zapomenout a řešit jen fotbal,“ nabádá Klesa.