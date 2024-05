Fotbalisté Příbrami sestoupili z druhé ligy, třetí skončilo Táborsko

Fotbalisté Příbrami se navzdory vítězství 2:0 nad Vyškovem v posledním 30. kole stali druhým sestupujícím z druhé ligy. Středočeský tým, který ještě v sezoně 2020/21 hrál nejvyšší soutěž, doprovodí do třetí ligy nejhorší celek tabulky Kroměříž. Do baráže o účast mezi elitou půjde v lepší pozici Táborsko, které skončilo třetí, Vyškov byl čtvrtý. Jistým postupujícím do nejvyšší soutěže byla už od předminulého kola Dukla, která se rozloučila se sezonou drtivým vítězstvím 6:0 v pražském derby nad B-týmem Sparty.