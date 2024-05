Afričtí investoři mlčí. Šéf Varnsdorfu druhou ligu stejně přihlásí

Vrásky teď vystřídaly úsměvy. A to díky otočce jak na trávníku, tak ve finančním výhledu.

„V zimě jsem nevěděl, co bude, teď to vypadá, že podmínky pro druhou ligu tady budou. Prostředky by minimálně na rok měly být,“ předestřel Gabriel, majitel klubu a jeho dobroděj, bez něhož by fotbal v Kotlině možná i padl.

Námluvy s africkými investory, kteří se o Slovan zajímají už od podzimu 2021, stále nikam nepokročily. „Jednání pořád oddalují. Nevím, zda čekali, jestli se zachráníme, anebo to byla jen nějaká finta. Ani to moc neřeším. I bez toho se přihlásím,“ ubezpečil Gabriel.

Druhá fotbalová liga, FK Varnsdorf - FK Příbram, 19. května 2024. Domácí slaví záchranu, vpravo Denny Samko, vlevo jásá Matyáš Vojta.

Skromnému oddílu ze Šluknovského výběžku, který ve druhé lize působí nepřetržitě od léta 2010, pomůžou i zvýšené příspěvky (nejen) za televizní práva. Díky tendrům nateče do profifotbalu ročně bezmála tři čtvrtě miliardy korun.

„Nám přijdou určitě navíc tři čtyři miliony. I bez nich by to šlo, ale musel bych udělat jednu transakci, což by bylo složité. Konkrétní být nechci,“ pomlčel Gabriel. „Navíc rozpočtu pomůžou ještě jeden dva prodeje hráčů. Jmenovat nebudu.“

Zájemci se objeví, řada mladíků si udělala dobré jméno. Kolo před koncem soutěže patří Varnsdorfu páté místo v jarní tabulce, v celkové je dvanáctý, neboť podzim mu nevyšel a trčel na 14. příčce.

Vlastimil Gabriel, ředitel FK Varnsdorf

„Záchrana byla náročná, složitá. Otázka je, co se podaří zachránit z týmu, co ne. Musí se sehnat jiní mladí,“ avizoval Gabriel. „Promluvím s hráči, kdo chce zůstat. Kluci, co tu byli na půlroční hostování, mají podle mě na první ligu čas. Ještě půlrok by jim svědčil. Ukázalo se to na boleslavských hráčích, rostou. Ale dorostli už do ligy? Je zbytečné, aby tam dělali tajtrlíky. Tady hrají.“

Na jaře Varnsdorf fotbalem i bavil. „My byli celou sezonu chváleni za předváděnou hru, ale bohužel jsme neměli výsledky. Sestavili jsme docela nový mančaft a kluci se potřebovali rozehrát, získat zkušenosti, na tom jsme byli trochu biti. Na jaře už jsme byli vyhranější, sebevědomější, zkušenější. Zápasy s Kroměříží nebo Příbramí bychom na podzim zremizovali, teď jsme oba vyhráli,“ zamýšlel se varnsdorfský trenéra Miroslav Holeňák.

Záchrany si cení o to víc, že ji Slovan dosáhl koukatelným fotbalem. „Na herním projevu si dáváme záležet a jsme rádi, že jsme na hezký fotbal nedoplatili sestupem. Moc mě těší, že i tímto způsobem jde zachránit druhou ligu,“ hřeje kouče. „Kamarádi i odborníci nás pasovali na sestup, i když náš fotbal chválili. Jsem rád, že jsme jim vytřeli zrak.“

Druhá fotbalová liga, FK Varnsdorf - FK Příbram, 19. května 2024. Miroslav Holeňák, trenér Varnsdorfu.

Když je druhá liga jistá, Holeňákovi se ulevilo. „A moc! Nešlo o Holeňáka, ale o Varnsdorf. Cítil jsem velkou odpovědnost za celý klub, nechtěl jsem se podepsat pod to, že bych zde soutěž neudržel. Už kvůli panu Gabrielovi a lidem, co tu jsou. Teď si s nimi dám jedno pivko,“ těšil se na zaslouženou oslavu trenér. Zůstane i v příští sezoně? „Budeme to teprve řešit, teď jsem plný emocí, v klidu si to rozebereme. Řekneme si to nejdřív s panem Gabrielem.“

Ten by už rád funkci předal mladšímu, ale zatím není komu. „Už mě to zmáhá, na podzim mi bude 77. Jsou to nervy, jde o zdraví, je nejvyšší čas. Být peníze, uděláme výběrové řízení na ředitele. Ale zadarmo to nikdo dělat nebude.“ Ještě nějakou dobu tak nejspíš bude Vlastimil Gabriel synonymem fotbalového Varnsdorfu. Stále druholigového.