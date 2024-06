Plzeňský asistent Pletka: Každý hráč má jiné myšlení, vy jim můžete dát návod

Teď se do známého prostředí vrací v jiné roli. Nový hlavní kouč Plzně Josef Jandač si pětačtyřicetiletého rodáka z Mladé Boleslavi vybral jako jednoho ze svých asistentů, už pár týdnů tak poznává tým v letní přípravě. „Je to pro mě šance posunout se zase v trenérské kariéře dál,“ říká Pletka, který část minulé extraligové sezony působil právě na lavičce Mladé Boleslavi.

Hned jste na nabídku kývl?

V Boleslavi jsem u áčka skončil, měl jsem pokračovat u mládeže. Ale když přišla tahle šance, byl jsem za ni moc rád. Pepa Jandač a Jirka Veber (další asistent, pozn. aut. ) mají ohromné zkušenosti.

Trenéra Jandače jste jako hráč poznal už před lety v Českých Budějovicích, že?

Přišel jsem tam tehdy z Třince do první ligy. V sezoně, kdy byla výluka v NHL. Postoupili jsme zpátky do extraligy, měli skvělý tým. Vzpomínám na to moc rád.

Co od vás v nové roli očekává?

Než jsem nabídku přijal, sedli jsme si spolu. Chtěl jsem vědět, co si představuje, co by měla být moje práce. Povídali jsme si o hokeji a vyvinulo se to rychle tak, že jsem nad ničím neváhal a vzal to.

Jako pro bývalého elitního útočníka bude vaši parketou hlavně ofenziva týmu?

To se ještě do detailu vyjasní během přípravy na ledě. Ale ano, měl bych mít na starost přesilovky a útočnou hru obecně.

Právě přesilovky Plzni až na výjimky v minulé sezoně nešly. Je to hlavně o výběru správných hráčů, nebo ještě větším drilu a nácviku situací v tréninku?

Je důležité mít na ně typy hráčů, kteří hru řídí a vymýšlí situace. Musíte tu formaci dobře složit. Ale už jako hráč jsem poznal, že trenér sice určí variantu, která by mohla fungovat, ale pak jste na ledě vy. A vy podle vývoje rozhodujete, jestli to dané sehrajete, nebo zvolíte něco jiného. Celá lajna musí být na jedné vlně, hráči si musí sednout a říci si, co by šlo a nešlo.

Je to i o kvalitě zakončení, razanci a přesnosti střelby?

Na tréninku střelu nacvičujete pořád, ale něco jiného je přenést to do zápasu. To je to nejsložitější. Na tréninku většinou máte čas, ale naostro už je to chvilička. Důležitý je výběr místa a to asi moc nejde natrénovat. To buď v sobě máte, nebo ne. Podívejte se na Ovečkina, prakticky nejlepšího střelce NHL. Všichni za ty roky vědí, z jakého místa pálí. Ale stejně to tam dá. Ví, kde se v danou chvíli pohybovat, najde si správné místo a ještě navíc to přesně trefí. O tom to je.

Vracíte se do známého prostředí, oživily se vzpomínky?

Pro mě je to samozřejmě moc hezké. Prožil jsem tady v Plzni tři a půl roku, byl jsem moc spokojený, hrál se dobrý hokej. Vzpomínám na to jen v dobrém. Zůstalo mi tady plno kamarádů, i proto jsem byl rád, že přišla nabídka právě odsud.

Jak často vám naskočí v hlavě zisk titulu a oslavy? I při nich jste byl jedním z tahounů...

(smích) Samozřejmě jsou to moc příjemné vzpomínky. Doma mám vystavené fotky, potkávám se s Tomášem Vlasákem, občas zavzpomínáme. Je na co, zážitků je plno.

Tehdy jste seděl v kabině i s Jakubem Lvem či Janem Schleissem. Už jsem byl starší, když přišli do týmu jako mladíci.

Znám i Tomáše Mertla, s tím jsme se potkali v Budějovicích. Teď je mám šanci trénovat a moc se na to těším.

Už si vy trenéři skládáte sestavu, jednotlivé formace?

Samozřejmě už to nějak nastřelujeme. Ale je brzy, uvidíme, až kluky do detailu poznáme. Máme dost času a doufám, že to poskládáme tak, aby formace fungovaly.

Je třeba kádr ještě posílit?

Bavíme se o tom, v útoku bychom posílit ještě chtěli. Ale uvidíme, jaké budou možnosti a kteří hráči budou na trhu. Navíc už máme plnou kvótu cizinců a těch českých na trhu moc není. Samozřejmě se to odvíjí od finančních možností. Vytipujeme si hráče, na kterém se shodneme. Pepa má rozhodující slovo. A pak se uvidí, na koho budou peníze. Ale ofenzivu bychom ještě posílit určitě chtěli.

Plzeňský útočník Václav Pletka líbá puk, kterým zaznamenal svou 250. extraligovou branku.

Kolik hráčů zatím v letní přípravě trénuje?

Zatím je jich tu asi jedenáct. Většina má individuální přípravu. Celé to má pod palcem kondiční kouč Honza Snopek. Vede to, my dohlížíme a koukáme, jak se hráči chovají v těžkých situacích. Zrovna minulý týden byly výběhy do kopce s vestou a tam vidíte charakter hráčů. Jestli se ještě kousne, nekousne. To je teď naše hlavní práce, pozorovat, vnímat.

Jaký pro vás vůbec byl přechod z pozice hráče k trenérské roli?

Je to úplně jiné, jako hráč tolik věcí nevnímáte. Odtrénujete si, soustředíte se na svoji práci a pak jdete ze zimáku. Trenér musí připravit trénink, zápasovou taktiku pro dvacet lidí, zabývat se jednotlivými hráči. Co jim vyhovuje, jaké jsou jejich přednosti, nedostatky. Trenérská práce je činnost od rána do večera.

Pomáhají vám v ní i ty hráčské zkušenosti?

Pomůžou v těch konkrétních situacích, ve kterých jste jako hráč byl a víte, jak by to na ledě mělo fungovat. Ale každý hráč má jiné myšlení a je tam dalších tisíc variant. Vy můžete dát návod, jak by to mělo vypadat, ale pak jsou na ledě oni. A třeba hru vnímají úplně jinak, než jste ji vnímal vy. Proto je potřeba tým dobře poznat a všechno ideálně skloubit. Pepa Jandač má veliké zkušenosti a doufám, že určíme takovou taktiku a styl hry, který klukům bude vyhovovat.