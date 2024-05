Kroupy, hromy, blesky. A nad Příbramí se zatáhlo: Neuvěřitelné, že hrozí pád

„V Příbrami jsem se narodil a vím, jakou má fotbalovou historii a čím vším si prošla. Přijde mi až neuvěřitelné, že můžeme spadnout, že nám hrozí třetí liga. Je mi to líto,“ povídal zkroušeně nový trenér Jiří Kohout, který utrápené mužstvo převzal po odvolaném Romanu Bednářovi teprve zkraje května.

Zato varnsdorfský trenér Miroslav Holeňák mohl slavil záchranu. „Hrozně si toho vážíme. Máme velkou radost, že jsme soutěž udrželi. V kabině mě kluci polili vodou, omlouvám se, že nejsem dobře ustrojený,“ vykládal na tiskové konferenci.

Slovan patří k nejlepším týmům jara, jenže na definitivu si ve vyrovnané tabulce musel počkat. Vojtův gól padl až 14 minut před koncem. Domácí už předtím měli šance, zatřásli i břevnem, hráli dobře, ale dlouho se museli nervovat.

Domácí Matyáš Vojta slaví gól se spoluhráči.

„Poslední krok bývá většinou nejtěžší,“ vysvětloval to střelec Vojta, hostující z prvoligové Mladé Boleslavi, když z amplionů zněla píseň We are the champions.

A popisoval i svůj gól spásy v době, kdy už vysvitlo slunce: „Trošku jsem se bál ofsajdu, asi jsem měl rezervu, byl to brejk, běžel jsem hlava nehlava. A když jsem viděl balon v síti, už jsem jen vybuchl. Záchrana je skvělá vizitka pro celý tým, máme ho hodně dobrý.“

I Příbram se dostala do úzkých, bylo to koho s koho. A podle toho utkání vypadalo. Už v první půli došlo na čtyři zranění. Hostující Coňk musel do nemocnice s podezřením na otřes mozku, domácímu aktérovi souboje Samkovi šili hlavu, ale pokračoval. Varnsdorfský Kosař odstoupil kvůli pochroumanému ramenu, Juzvak s bolavým kotníkem.

Ke konci úvodní půle se spustil lijavec, do trávníku bubnovaly kroupy, navíc hřmělo. Kvůli bleskům se start druhého dějství pozdržel. „Nejdřív jsme byli konkurenceschopní, po pauze a průtrži mračen existovalo na hřišti jediné mužstvo,“ litoval kouč Kohout.

Bouřka naopak domácí tým neutlumila. Pauza mezi poločasy se protáhla na tři čtvrtě hodiny. „Báli jsme se, že nás to vyvede z tempa. Ale v dlouhé přestávce jsem z hráčů cítil velkou touhu a energii, byl jsem v klidu,“ líčil Holeňák. „Šel jsem na chvíli do své kanceláře a říkal jsem si, že nemám strach, že tomu věřím. A pak jsem pořád věřil, že nejméně jeden gól dáme. A dali, byli jsme lepší. Klukům patří kredit.“

Varnsdorf působí ve druhé lize nepřetržitě od sezony 2010/11, Příbram se etablovala jako prvoligový klub. Na jaře 2021 však sestoupila a volný pád může pokračovat i teď.

„Říkal jsem klukům v šatně, že nic balit nebudeme, dokud existuje teoretická naděje. Bohužel nedáváme branky, to je náš hlavní problém,“ poukázal Kohout na 30 vstřelených gólů, což je nejslabší bilance v soutěži. „Teď už moc nezměníme, bude to o hlavách, promluvíme s nimi, nalijeme do nich sebevědomí.“

Varnsdorfský Matyáš Vojta (vlevo) v hlavičkovém souboji s Hasanem Jahičem.

Příbram dohnalo nesplácení dluhů bývalým hráčům a maření verdiktu Sboru rozhodců, za což ji stihl původně čtyřbodový odpočet, později snížený na polovinu. Po podzimu klub od Litavky bojoval o baráž, byl šestý, na jaře má nejhorší bilanci ze všech. Kolo před koncem je už se zohledněným odpočtem předposlední se dvoubodovou ztrátou na čtrnáctý Prostějov, s nímž má vyrovnanou vzájemnou bilanci. Příbram v sobotu hostí Vyškov, konkurent hraje na Žižkově.

„Odpočet bodů nechci vůbec komentovat, u toho jsem nebyl. Ale ty dva body by nám pomohly hodně,“ uvědomuje si Kohout, který se do Příbrami vrátil v lednu jako sportovní manažer a šéftrenér mládeže. „My prostě musíme porazit Vyškov a uvidíme. Situace se po Varnsdorfu změnila, už to nemáme ve svých rukou.“