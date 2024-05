Nymburk zašlapal ústecké zvíře. Doma finále srovnáme, věří Sluneta po výprasku

„Klíčem byl náš konzistentní výkon po celý zápas. Věděli jsme, že když budeme tvrdě pracovat v obraně, budeme to mít lehčí v útoku,“ hodnotil v ČT Sport nymburský trenér Francesco Tabellini.

Jan Šotnar, ústecký kouč, si stýskal: „Rozdíl oproti prvnímu zápasu byl v energii, chyběla nám kvůli užší rotaci, hlavně ve druhé půli. První jsme neodehráli špatně, hráli jsme dobře, Nymburk trefoval střely, které včera ne. Prostě nás zašlapal, po přestávce už jsme nedokázali odpovědět.“

Zatímco do první bitvy vstoupilo nažhaveně Ústí a nakonec podlehlo favoritovi až v prodloužení, druhý boj nabídl opačný start. Nymburk se rychle utrhl na 11:2 a hosté se jen díky třem trojkám Nábělka v první čtvrtině drželi. Ve druhé sice srovnali, jenže trojka Milese Stephense s klaksonem rozhodla o poločasovém vedení hostitelů 48:40. Střelecky povznesení domácí zakončovali z pole s úspěšností 64 procent.

Po přestávce už existoval jediný tým. Nymburk utekl na dvouciferný rozdíl, který nabobtnal dokonce až na 27 bodů. Potvrdilo se tak, že vítěz základní části má v play off ve dvojzápasech lepší druhé dny, zatímco Ústí je stejně jako v semifinále proti Děčínu nezvládá. Kvůli užší rotaci se v úterý vysílilo a šťáva mu den nato chyběla.

Thomas Bell (uprostřed) z Nymburka v souboji s Martinem Nábělkem (vlevo) a Janem Karlovským z Ústí nad Labem.

„Chtěli jsme se tomu vzepřít, tušili jsme, že druhý den budeme mít asi slabší. Bohužel na obrat jsme už neměli síly mentální ani fyzické,“ uznal Šotnar; Nymburk na doskocích soupeře přeskákal dvojnásobně 48:24, trojek dal o pět víc.

Jaromír Bohačík, domácí tahoun, si utíral pot z čela: „Je šílené hrát druhý zápas ve dvou dnech. Uklidňoval jsem se, že ústečtí hráči se musí cítit hůř. My měli štěstí, že nám od začátku něco padlo z venku, takže se nám otevřel podkošový prostor.“

Nejlepší střelec zápasu a obvyklý nymburský tahoun Ty Gordon nasázel 21 bodů oproti pěti z úvodního střetnutí, sekundoval mu Bohačík (17). Ústí mělo čtyři dvojciferné střelce, konkrétně Krise Martina (15), Ladislava Pecku (13), Martina Nábělka (12) a Tye Nicholse (10). Hvězdný Lamb Autrey přispěl jen třemi body.

„Náš největší problém byl v energii, odpadli jsme ve druhé půli, víc bych se v tom nepatlal. Doma v Ústí jsme mnohem silnější, po dalších dvou zápasech to bude 2:2 a nic nebude rozhodnuté,“ burcoval Jan Karlovský, pivot poražených. A trenér Šotnar zrovna tak: „Domácí zápasy budou skvělé, bude narvaná Sluneta a my víme, jak jsme u nás silní. Věřím, že s pomocí publika vrátíme sérii do Nymburka vyrovnanou.“

Nymburk ještě návrat zlaté éry neslaví, je ve střehu. I proto, že v ústecké hale v letošní sezoně nevyhrál. „Ústí je doma úplně jiné zvíře, očekávám bitvu jako v prvním utkání,“ varoval Bohačík. Podobně to cítí Tabellini. „Ústí má extrémně dobrý tým a my navíc na jeho půdě nevyhráli. Víme, jak důležitý to bude zápas.“

Kooperativa Národní basketbalová liga mužů Finále play off basketbalové ligy mužů – 2. zápas Nymburk - Ústí nad Labem 93:71 (26:20, 48:40, 74:51)

Nejvíce bodů: Gordon 21, Bohačík 17, Mathon a Stephens po 9 - Martin 15, Pecka 13, Nábělek 12. Fauly: 23:24. Trestné hody: 33/20 - 24/17. Trojky: 11:6. Doskoky: 48:24. Diváků: 1 250. Stav série: 2:0.