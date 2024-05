Thriller na úvod. Nymburský finálový rutinér přetlačil nováčka v prodloužení

„Rozhodly dvě věci. Naši neuvěřitelní fanoušci, kteří nás jako skutečný šestý hráč k výhře dotlačili. A pak charakter mých hráčů; přestože jsme nepředváděli nejlepší basketbal, odmítli prohrát,“ poklonil se svému týmu nymburský kouč Francesco Tabellini. „Je to skvělý způsob, jak vstoupit do finálové série.“

Úvodní bitva finálového rutinéra proti nováčkovi se dlouho hrála podle ústeckých not. Sluneta končila sedmý zápas semifinálového El Nordika s Děčínem v laufu a přenesla si ho i do vrcholu sezony. Nasázela prvních sedm bodů a domácí dlouho jen dotahovali. A když už šli přes svého vyzývatele, tak chvilkově a nejvýš o dva body.

Jaromír Bohačík z Nymburka se raduje, v pozadí ústecký Johan Haiblík.

Ústí se trefovalo i z dálky, za poločas stihlo šest trojek a pyšnilo se střeleckou úspěšností z pole 57 procent, zatímco Nymburk ji měl jen slabých 27 procent. Držely ho trestné hody.

„Chtěli jsme se takového začátku vyvarovat, ale dvanáctidenní pauza se nám nevyplatila. V první půli jsme nebyli schopní chytit rytmus, potřebovali jsme se rozběhat,“ vysvětloval v ČT Sport nymburský kapitán Martin Kříž.

Loni sesazený král ještě ve třetí čtvrtině pokulhával o 12 bodů, nakonec se nymburský „nafťák“ rozjel a Ústí začalo střelecky strádat. Minutu před koncem čtvrté desetiminutovky se domácí tým dostal do vedení. Ztráta míče a Martinovo sólo však necelou půlminutu před klaksonem poslaly zápas do prodloužení.

Série Nymburka – v letošním play off drží neporazitelnost

– 21. domácí vítězství v řadě

– 43. finálové vítězství za sebou na domácí palubovce, neuspěl jedinkrát jen v roce 2003

V něm rozhodly dva nájezdy Mylese Stephense, první zakončený efektní smečí. Nymburk utekl na +4, a přestože Ústí ještě koncovku Nicholsovou trojkou na 86:88 zdramatizovalo dvě a půl sekundy před koncem, první finálovou čárku už uhájil. I díky jedné šestce Jaromíra Bohačíka, trojka Ty Nicholse s klaksonem z těžké pozice se neujala.

„Potřebujeme mít v naší hře flow, v první půli bylo, pak Nymburk přitvrdil a hráli jsme jeden do pěti,“ litoval ústecký kapitán Ladislav Pecka. „Rozhodl jejich útočný doskok, chodí pod koš jak blázni, dneska se jim to vyplatilo. Měli z toho hromadu druhých šancí. Vsadili na jednu kartu, hráli jeden na jednoho. My byli celou dobu lepší, šlo o maličkosti.“

Nymburští František Rylich (vlevo) a Jaromír Bohačík bojují s ústeckým Maverickem Rowanem.

Finálová série po loňském úchvatném nerváku mezi nakonec mistrovskou Opavou a Děčínem změnila model, nový Pohár Jiřího Zídka staršího zvedne nad hlavu vítěz čtyř utkání místo dosavadních tří. „My první výhru ubojovali,“ odfoukl si Kříž. „Spokojení s ní jsme, s výkonem úplně ne. Podíváme se na chyby, které jsme dělali, aby to nebylo v dalších zápasech drama.“

Ústecký trenér Jan Šotnar tvrdil: „Myslím, že jsme dnes byli lepším týmem a měli jsme tu vyhrát. Nymburk ale uspěl díky své bojovnosti. Měl osmnáct útočných doskoků, z nichž dal dvacet bodů. Když tedy nakonec prohrajete o tři body, tak to mrzí. Cítím, že jsme tu dnes měli vyhrát. Šance na to určitě byla.“

Nejlepším střelcem finálového entrée se stal ústecký Ty Nichols, nejužitečnější hráč NBL nasázel 28 bodů. Na straně vítězů zapsal 22 bodů čahoun Sukhmail Mathon.

Kooperativa Národní basketbalová liga mužů Finále play off - 1. zápas ERA Basketball Nymburk - BK Sluneta Ústí nad Labem 89:86 po prodl. (20:21, 40:46, 59:66, 78:78)

Nejvíce bodů: Mathon 22, Stephens 16, J. Bohačík 14 - Nichols 28, Rowan a Martin po 11. Fauly: 18:28. Trestné hody: 41/33 - 23/14. Trojky: 4:10. Doskoky: 47:38. Diváků: 1 200.