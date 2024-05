Nymburský Tůma: Zažil jsem tituly v suchém triku, letošní by byl vybojovaný

„Zlato je hodně blízko, ale asi to taky nebude úplně jednoduché, Ústí nám to nenechá zadarmo. Chce se ještě vrátit před svoje fanoušky,“ odtušil nymburský rozehrávač Jakub Tůma po pondělní výhře na půdě soupeře 85:78, po níž jeho celek vládne 3:1 na zápasy.

Ačkoli osmnáctinásobný šampion Nymburk už zase ovládl dlouhodobou část a v play off poprvé zaškobrtnul až ve zlaté sérii, svoji suverenitu ještě na někdejší úroveň nevytáhl. „Musím říct, že jsem zažil tituly v suchém triku, ale vybojovaný by byl o něčem jiném. Slavilo by se o dost líp,“ usmál se odchovanec Litoměřic a bývalý hráč USK Praha.

Série Nymburka – 22 domácích vítězství v řadě

– 44 finálových výher za sebou na domácí palubovce

Nad tématem případného křepčení s novým, krásným Pohárem Jiřího Zídka staršího uvažoval i mazák Jaromír Bohačík.

„Je strašně důležité, že jsme v Ústí kýženou jednu výhru udělali. Uvědomil jsem si totiž, že jsem titul s Nymburkem doma ještě neslavil. A my to teď můžeme dokázat,“ vzal si český reprezentant z jedné porážky na palubovce soupeře to dobré.

V hale Slunety byla třeskutá atmosféra. Hukot, ve kterém se hostům nehraje nejlíp. „Obecenstvo je tady skvělé, tedy až na házení na hřiště,“ zmínil Bohačík dva předměty, které přistály na hrací ploše. „Ale jinak fakt jsou lidé úžasní. A taky tu bylo strašné dusno, asi 38 stupňů, šílené. Není to prostě příjemné prostředí.“

A ani Ústí nad Labem s hvězdnými Američany Ty Nicholsem a Lambem Autreym není příjemným soupeřem. Naopak. Kouše. „Se vším respektem k Olomoucku a Ostravě, které jsme v play off vyřadili, jsme poslední těžký zápas hráli někdy v dubnu. Ústí je kvalitou jinde,“ oceňuje křídelník Martin Kříž finálového debutanta.

Už v prvním zápase Sluneta málem vyhrála, Nymburk bitvu zvládl až v prodloužení. A ve třetím utkání dostal nakládačku skoro o třicet bodů. Stav série mohl být jiný.

„Klíčový zápas měl být třetí, my ho nezvládli. Takže jsme tušili, že čtvrtý bude jeden z nejtěžších ve finále. Naštěstí jsme ho ubojovali a poprvé v sezoně jsme v Ústí vyhráli. Jsme spokojení,“ pochvaloval si Tůma.

Autrey s Nicholsem nasázeli dohromady 56 bodů, tedy většinu ústeckých. „Jsou to jejich dva stěžejní hráči, je těžké je bránit. I když to nevypadá, udělali jsme na nich dobrou práci, ale stejně nám každý dal skoro 30 bodů. Na druhou stranu je dobře, že se moc nezapojili ostatní, takže to asi bereme,“ zamýšlel se Tůma. „Jestli si můžeme vybrat bránit jen dva hráče, nebo celý tým, asi se budeme věnovat jen těm dvěma.“

Nymburk morálně podpořil i návrat zraněného Spencera Svejcara z Ameriky, kde se léčil. Bývalá ústecká modla s týmem seděla na lavičce. „Jakmile jsme ho viděli, nálada se zvedla, všichni hned házeli vtípky. Donesl nový impuls do týmu,“ cítil Tůma.

Spencer Svejcar se raduje s nymburskými fanoušky.

Ústecký trenér Jan Šotnar tvrdil: „Nevím, jestli jim to pomáhá, ale jsem rád, že Spencer tady je. Že si konečně pověsí medaili na krk, dlouho na ni čekal. Jsem rád, že ji získá on i my.“

Jaká bude, to bude možná jasné už ve čtvrtek. Anebo až po šestém nebo dokonce sedmém zápase.