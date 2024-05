Zpět na trůnu. Nymburk ukončil ústecké Nagano a slaví titul číslo 19

„Je úžasné, že jsme první, kdo novou trofej získal. A ještě doma díky našemu klopýtnutí v Ústí,“ zářil nymburský kapitán Martin Kříž.

Do rukou mu pohár znázorňující míč a koš dali Helena Zídková a první český hráč v NBA Jiří Zídek mladší, tedy manželka a syn českého Basketbalisty století. „Když jsem pohár přebíral, říkal jsem Georgovi a paní Zídkové, že si pokaždé, když ho někdo zvedne, všichni na Andreje vzpomenou.“

Když zápas, finále i sezona skončila, nymburští hráči se oblékli do červených triček s velkým nápisem 19x mistr. Skrápěli se šampaňským, zapalovali vítězné doutníky dostali medaile, křepčili s fanoušky. A potom i s trofejí vyrobenou pomocí 3D tisku, která nahradila vysmívanou pilulku.

Nymburk si zapsal 23. domácí vítězství v řadě, ve finále dokonce drží sérii 44 výher na své palubovce, to už od roku 2003. Do zápasu vletěl jako uragán, vedl 9:0, jeho náskok brzy nabobtnal dvouciferně, bezradné Ústí v obraně nestíhalo a v útoku se trápilo. První body dalo po třech minutách, první trojku až čtrnáctou v pořadí, za poločas slaboučkých 18 bodů. A energičtí domácí díky agresivní defenzivě kralovali o propastných 31 bodů.

„Konečně jsme splnili, co jsme řekli. Nástup byl excelentní, všichni šlapali, byli jsme agresivní. Začátek udal ráz zápasu, Ústí se nemohlo poločasu do trefit. Po přestávce už Autrey s Nicholsem ano; kdyby jim to šlo takhle od úvodu, vypadalo by to jinak,“ odtušil Kříž.

Už tak úzkou ústeckou sestavu ještě víc zúžila absence Mavericka Rowana, který byl na střídačce jen v civilu. Přesto Šotnarova ekipa vyškrábala poslední zbytky sil, ve třetí čtvrtině se nadechla, ve čtvrté explodovala. Začala šňůrou 15:0, úsek snů natáhla na 30:4 a z jasného zápasu se stalo drama. Z manka 36 bodů se hosté dostali až na -12 a místo fiaska končili se vztyčenou hlavou.

„Po dlouhém play off nám došly síly,“ shrnul poslední hrací den sezony ústecký kouč Jan Šotnar. „O přestávce jsme si řekli, že se nevzdáme. A jak jsme bojovali v celé sezoně, tak jsme se rozloučili i v posledním zápase. Jsme smutní, ale už zítra půjdeme stříbro oslavit.“

Několikátý český titul získali na nymburské straně Jakub Tůma, kapitán Martin Kříž, Jaromír Bohačík, Luboš Kovář a František Rylich, ostatní jsou premianty. Včetně italského trenéra Francesca Tabelliniho, jenž loni přišel z USK.

Nejužitečnějším hráčem finále byl vyhlášen nymburský Ty Gordon, který v zápase číslo 5 nastřílel 14 bodů. Ještě o dva víc na straně vítězů zaznamenal Myles Stephens. Ústí našlo top střelce tradičně v Ty Nicholsovi, po přestávce se probudil a dosáhl na 23 bodů.

„Výsledky jsou samozřejmě lepší než loni, skladba týmu se podařila lépe. Strašně udělal návrat Bohačíka, Kříž je o rok zkušenější, Sehnal hraje dobře, Tůma taky, i mladý Rylich,“ řekl v ČT Sport nymburský sportovní ředitel Ladislav Sokolovský a slíbil příchod velmi dobrého českého hráče. Je téměř jisté, že jím bude reprezentant Matěj Svoboda z Děčína.

Loni musel středočeský klub skousnout po semifinálovém vyřazení od později mistrovské Opavy jen bronz. Nyní český gigant ovládl ligu, Český i Česko-slovenský pohár. A dařilo se mu v Evropě.

Jaromír Bohačík (17) z Nymburka se tlačí do ústeckého Krise Martina.

Tentokrát Nymburk dostane šanci už v Lize mistrů, kvůli zhoršenému českému koeficientu spíš v kvalifikaci, právo startu ve FIBA Europe Cupu si vybojovaly stříbrné Ústí a bronzový Děčín. „Hledáme prostředky, neříkáme ne, ale bude to pro nás těžké,“ uvedl ústecký generální manažer Tomáš Hrubý, jehož klub se poprvé v historii dostal do finále a poprvé získal medaili. Musí však hledat trenéra, úspěšný Šotnar odchází. „Zase přijde mladý kouč.“

Nymburská hala vyprodaná 1 320 diváky aplaudovala nejen vítězům, ale stříbrné Slunetě. „Pro nás to bylo malé Nagano,“ nezoufal Hrubý.

Kooperativa Národní basketbalová liga mužů Finále play off - 5. zápas ERA Basketball Nymburk - BK Sluneta Ústí nad Labem 81:66 (34:15, 49:18, 74:42)

Nejvíce bodů: Stephens 16, Gordon 14, Bell a Kříž po 11, J. Bohačík 10, Mathon 8 - Nichols 23, Autrey a Pecka po 13, Haiblík a Martin po 7. Fauly: 19:18. Trestné hody: 18/15 - 26/16. Trojky: 6:10. Doskoky: 36:38. Konečný stav série 4:1. Konečné pořadí: 1. Nymburk, 2. Ústí nad Labem, 3. Děčín, 4. Ostrava, 5. Opava, 6. Brno, 7. Pardubice, 8. Olomoucko, 9. USK Praha, 10. Kolín, 11. Písek, 12. Slavia Praha (udržela se v baráži).