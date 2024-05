Příbram v ohrožení. Hušbauer: Není se co divit, když občas nepřijde výplata

„Nemáme to ve svých rukách, situace je špatná,“ nemaluje nic na růžovo čtyřiatřicetiletý kapitán Josef Hušbauer, bývalý hráč Sparty, Slavie či Baníku, který se u Litavky hlásil v létě po štacích v zahraničí.

Nelitujete teď?

Já věděl, do čeho jdu. Chtěl jsem mladým klukům pomoct. Předat jim zkušenosti. Po podzimu jsem věřil, že máme neříkám na baráž, ale na to hrát nahoře nebo střed tabulky. Bohužel se to nepovedlo. Ukázaly se věci, které tady jsou. A ono se to nabaluje, nabaluje, na konci sezony se všechno sečte a je to.

Málokdy se sestupuje s víc než třiceti body, vy jich teď ovšem máte po odečtu 32.

A to nám právě ještě ty dva vzali, což je další kaňka. Měli jsme dobrý podzim, bohužel jsme nechytli jaro. Prohráli jsme zápasy, které jsme neměli. Byli jsme lepší, ale nedali jsme gól.

Vstřelili jste jich třicet, nejmíň v soutěži. V tom je po herní stránce zakopaný pes?

Myslím si, že nám chybí útočník. My šance měli, ale ne někoho na konci, kdy by nám pomohl ten gól dát. Na druhou stranu to není jen o gólech, ale i během hry jsme se potřebovali opřít o hroťáka, který by podržel balon, počkal na záložníky. My to prostě nemáme, což si myslím, že nás možná bude stát sestup.

Řešili jste v kabině, že máte k tíži dvoubodový odpočet za nesplácení dluhů bývalým hráčům a maření verdiktu Sboru rozhodců?

Postupem času jsme viděli, jak je tabulka vyrovnaná a že každý bod bude rozhodovat. Což se nakonec ukázalo. Možná ty dva body budou klíčové. Pro klub to není dobré, ale když si neplní nějaké závazky, tak bohužel přijde trest.

Ještě nedávno Příbram figurovala v nejvyšší soutěži, teď jí hrozí třetí liga. Proč?

Příbram je pořád velký klub, který i svým stadionem patří někam jinam. Bohužel ho sráží finanční stránka a problémy, které jsou uvnitř. Není to jednoduché. A pokud se něco nezmění, klub nemá na to, aby hrál ne první, ale ani druhou ligu. Podmínky nejsou ideální. A to se vždycky na konci sezony ukáže.

Jak se to projevuje?

Každý ví, že finanční stránka není ideální. Jsou tady vesměs mladí kluci, kteří hrají za pár korun. A je složité, když vám občas nepřijde i ta menší výplata. A věci uvnitř nejsou takové, jak by měl profesionální klub fungovat. My se do toho snažíme dávat všechno, bojovat. Bohužel v téhle době rozhodují i takové věci.

Varnsdorfský Martin Kouřil odkopává míč před Pavlem Haškem z Příbrami.

Mají to hráči v hlavách?

Určitě. Není to snadné, někteří kluci chodí na brigády, mají i jinou práci, pak je složité se soustředit na tyhle věci.

V neděli jste prohráli klíčový zápas ve Varnsdorfu 0:1. Šlo vám o všechno, ale nebyli jste vůbec nebezpeční. Proč?

Těžko říct. Od začátku to od nás bylo špatné. My jsme si něco řekli, ale hráli jsme úplně něco jiného. K tomu taktické chyby, individuální chyby, bojácnost. Všechno zle, takhle se o záchranu nehraje. Domácí byli ve všem lepší, zaslouženě vyhráli. A byla otázka času, než dostaneme gól. My ani neměli šanci. Možná inkasovat na začátku, vypadá to jinak, ale my čekali, že nám tam třeba spadne nějaká standardka. Nespadla.

V posledním kole hostíte Vyškov, musíte vyhrát a doufat v zaváhání Prostějova na Žižkově.

Situace je špatná. Nemáme to ve svých rukou. Musíme vyhrát doma nejmíň o dva góly a pak čekat na výsledek soupeře. Prostě odevzdat všechno a věřit, že Prostějov ztratí.