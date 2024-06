Česko vs. Superman. Proč Ronaldo spí pětkrát denně a obdiv si musel vydřít

Proto si ho v úterý večer v Lipsku vychutnejte. Tak, jako si zatím ještě fotbal vychutnává on.

„Musím. Moc let na hřišti už před sebou nemám, přitom jsem do téhle hry pořád zamilovaný,“ vyprávěl, než se vydal do Německa na šesté mistrovství Evropy. A trochu se dojal: „Pořád cítím hrdost, že můžu hrát v portugalském dresu, jako když mi bylo dvacet. Je to sen!“

Mohou Češi jeho sen v úterý rozbourat? Bude to fuška.

Za Ronaldem a spol. se v neděli vlakem přesunuli z upršeného Hamburku do prosluněného Lipska. Navečer si zatrénovali na perfektním trávníku v akademii místního klubu s býkem ve znaku a novináři mohli čtvrt hodiny sledovat, jak je energický francouzský kondičák Dyon od první minuty honí po hřišti. Zbytek tréninku už byl zavřený, aby nikdo nevykoukal, co kouč Hašek s asistenty na Ronalda chystá.

„Kdybych měl recept, jak ho ubránit, prodávám ho za velké peníze,“ usmál se obránce Tomáš Vlček. „Můžete se připravovat, jak chcete, ale on ve vteřině vymyslí něco překvapivého a není šance reagovat.“

Byla by jistě chyba upřít pozornost jen na Ronalda, protože Portugalci přivezli na Euro tradičně tým napěchovaný velkými jmény. Jenže zároveň dál platí, že setkání s fotbalovým supermanem je za každých okolností mimořádná věc.

Teď, když mu táhne na čtyřicet, se možná zapomíná, co všechno musel Ronaldo skousnout, než se z něj stala portugalská modla. Mysleli jste si, že ho doma odjakživa zbožňovali? Ale kdepak!

Jako kluk opustil rodinu na Madeiře, těžce si zvykal v pulzujícím Lisabonu, bydlel v krcálku uvnitř ošuntělého penzionu, spoluhráči se mu smáli kvůli přízvuku, chyběly mu pláže, příroda, klid, kamarádi.

A když začal zářit a po jediné sezoně mezi chlapy zmizel do Manchesteru United, Portugalci si k němu chvíli hledali cestu. Předchozí generaci v čele s Figem a Ruiem Costou milovali, protože ji aspoň pár let vídali hrát na vlastní oči. Ronalda, který v osmnácti frnkl pryč, sledovali s odstupem, nedůvěrou a někdy dokonce s despektem.

Ve Sportingu, kde začínal, měli dlouho radši Quaresmu, extravagantního hračičku s kouzelnou šajtlí. Kdo přál Benfice, ten žárlil, když Ronaldo začal trumfovat Eusébia, do té doby nezpochybnitelnou portugalskou jedničku. A věřili byste, že v Portu, kde má silné zastání Barcelona, zase spousta lidí víc přála argentinskému rivalovi Messimu?

Až s nástupem generace, která už nezažila reprezentaci bez něj, začalo Ronalda uctívat celé Portugalsko. Třeba i proto, jak zvládá řídit vlastní osud a volit správné cesty.

Před dvaceti lety na domácím Euru oslnil poprvé: kličky, přešlapovačky, parádičky, bleskové nohy, skoro věčně přilepený u lajny, kde motal soupeřům hlavu. S věkem se naučil úplně novou roli, z dribléra se přeměnil na nelítostného zabijáka.

Český tým na Euru 2024

Kdo jiný tohle zvládl? Možná maďarský bomber Puskás nebo brazilský jmenovec Ronaldo, jenže ty k přerodu donutila spíš naskakující kila a zdravotní trable. Portugalský Ronaldo si jen sám vyhodnotil, co udělat, aby se z levelu extratřída vyhoupl až na úroveň fenomén.

To, jak se fotbalové kariéře oddal, nemá obdoby. Dřel vždycky, ale s naskakujícími roky víc a víc. Luxusní domov si přetvořil na laboratoř, kde úspěšně hledá recept na elixír mládí. I v Saúdské Arábii, kde zřejmě dohraje kariéru, se pevně drží nalajnovaného režimu: spí pětkrát denně, po večeři chvíli relaxuje a před spaním tělo uvolní v bazénu.

V úterý plavání vynechá: bude ve vyprodané aréně strašit Čechy.