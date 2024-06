Berkovec končí v Brně zklamaný: Možná jsem na jaře chytat ani nesměl

Se Zbrojovkou zažil Berkovec dva sestupy z první ligy a letošní hrůzu v podobě boje o udržení ve druhé nejvyšší soutěži, na kterou se díval z lavičky náhradníků. Řez v kádru, který se brněnské vedení snaží provést, padá i na něho.

V pondělí na začátek přípravy brněnské Zbrojovky pojede bývalý vítěz ligy se Slavií vrátit věci a formálně se rozloučit.

„Každý chce udělat to nejlepší, aby mu mančaft začal fungovat. Někdo smlouvu má, někomu končí, tahů se dělá vždycky hodně. Osobně bych Brnu další plácání ve druhé lize nepřál, a pokud se neudělají rázné kroky a něco se tam nezmění, tak se to zvednout nemusí. Na to, aby se Zbrojovka vrátila do ligy, se toho musí stát asi víc,“ uvažuje rodák z Mariánských Lázní pragmaticky.

Ze dvou gólmanů, na které měla opci, si Zbrojovka nechává o osm let mladšího Dominika Sváčka, jemuž roli jedničky svěřila už na jaře.

Co budete dělat vy?

Teď budu doma přebalovat, pak se podívám na fotbal a pak se uvidí. Co se mé kariéry týká, tak jsem na čekané.

S jakými dojmy se v Brně po necelých čtyřech sezonách loučíte?

Nejsem naštvaný, ale zklamaný, že to tak dopadlo. Vždycky jsem si myslel, že když se vrátím z ciziny, půjdu někam u nás, udělám si tam pozici a začnu předávat zkušenosti. Kvůli tomu jsem si dělal trenérské céčko a béčko, vrhnu se na brankářské béčko. Doufal jsem, že to bude v Brně, dávalo mi to smysl, a tak je z tohoto pohledu smutné, že se to neděje. Možná to vidím zkresleně, možná mám mylný pohled, ale jelikož se toho ve Zbrojovce poslední dobou moc nenamluvilo, tak jsem si úsudek udělal tento.

Vy jste ve Zbrojovce už na jaře, s výjimkou dvou zápasů, vysedával na lavičce. To se už přece dá brát jako signál.

Celý podzim jsem odchytal, a neřekl bych, že to byl úplný průšvih. Pro mě byl šok, když jsem se dozvěděl, že při generálce do branky nejdu a že začnu na lavičce. Zavolali si nás trenér Tomáš Polách a trenér gólmanů Vlasta Hrubý a řekli nám, že se tak domluvili s vedením. Chytat začne Sváča. Říkal jsem si, že kdybych měl v Brně končit, tak se to pokusíme dotáhnout do nejdál, což by byl pro nás boj o postup, a pak by se vidělo, ale i tenhle plán se začal vytrácet. Koukalo se mi na to špatně.

Byl jste v obraze, proč jste po kompletním zápasovém vytížení na podzim skončil mezi náhradníky pro jaro?

Těžko říct, co za tím bylo. Musím říct, že leccos mi naznačil jeden internetový podcast, v němž mluvil bývalý brněnský trenér Richard Dostálek a jeden novinář. Ten měl informací dost, hodně jich bylo pravdivých a kolikrát byla ta pravda i ošklivá.

Brněnský brankář Martin Berkovec vyráží míč.

Například?

Že když odchytám dvacet zápasů v sezoně, tak se mi prodlužuje smlouva automaticky o další rok. Já jsem těch dvacet zápasů jaksi nestihl. Na podzim jsem jich měl šestnáct, na jaře dva – domácí s Prostějovem, prohraný 1:2 gólem z penalty v poslední minutě, a pak ve Varnsdorfu, kde to skončilo 4:1 pro ‚Vanďák‘ a z naší strany to tam bylo úplně mimo. Měl jsem k tomu tehdy uvnitř klubu svoje postřehy, týkající se našeho kádru, některým lidem se to možná nelíbilo. Asi se to dá říct i tak, že jsem si jednou otevřel hubu. Nemyslím si, že bych udělal něco hrozného, řekl jsem svůj názor.

Souvisel s vaší domněnkou, že máte „nalajnované“ vysedávání na lavičce? Viděl jste to tak?

To je dobrá otázka, jestli to tak bylo nebo ne. Odpověď na ni jsem sám nenašel. Všichni mi říkají: nebuď blbej, vždyť je to tím, aby ti nemuseli prodlužovat smlouvu. Bereš nějaké peníze, nehodíš se jim. Nevím, jestli je to tak nastavené, jestli jo, tak je mi to líto. Svádí to k tomu straně moc. Snažil jsem se to hodit za hlavu a doufal jsem, že chytat zase začnu, do toho jsme prohrávali a padali tabulkou dolů. Nikdo nemohl čekat, že sezona v Brně skončí tak nanic.

Kouč Hynek má „svého“ asistenta Asistentem nového kouče brněnského mužstva Jaroslava Hynka by měl být jeho obvyklý spolupracovník Richard Polák, s nímž působil v minulých dvou letech v Žilině. V mužstvu, které přebírají, nepokračuje záložník Adam Fousek, další změny se čekají.

Kromě jedné tak skončily všechny, u kterých jste v Brně byl. Za sebou jdou sestup, postup, sestup a boj o udržení. Pro Zbrojovku je to hrozivé období, co pro vás?

Přišel jsem v lednu 2021 do sezony, kterou jsme se snažili zachránit a nepovedlo se to. Celé to bylo takové zhuntované, honili jsme to a nedohonili. Další sezona byla ve druhé lize, jeli jsme na první místo, postoupili jsme, to byla jízda jako prase. (úsměv) Koho by tohle nebavilo? Všechno vám vychází, všechno je fajn. Na to vzpomínám rád. Dobře jsme začali i potom jako nováček v první lize, jenomže se to zlomilo v zimním obdobím. Z mého pohledu měli přijít hráči, aby se mančaftu pomohlo, což se ale nestalo. Nedávno jsem se o tom bavil s manažerem Tomášem Požárem, který tehdy v Brně byl, a shodli jsme se na tom, že je to v klubu složité.

Že měla Zbrojovka špatný kádr, nebo brněnský klub nefungoval spíš mimo hřiště?

Když se ohlédnu za touto sezonou, tak se pořád hledalo, proč to předloni ve druhé lize šlo a teď ne. Jasně, vždycky za to ve finále můžou hráči na hřišti, ale buď ten mančaft poskládáte tak, že je silný a jde na postup, nebo ne. My jsme sledovali tři cíle, tedy postup do ligy, zapracování mladých kluků a postup béčka do MSFL, a to je za mě dost odvážné.

Proč?

OK, béčko postoupilo, ale zapracování mladých je o tom, zda na druhou ligu už mají, a jak je namícháte se staršími hráči. Můžete kádr doplnit pár mladými kluky a jde to, nebo jich tam dáte víc a může to začít z hlediska postupu začít haprovat. Logicky, protože mladší kluci ještě nemají stabilní výkonnost. Potřebují se vyhrát. Není nic k divení, když mladší mančaft dvakrát vyhraje, dvakrát prohraje, pak do toho dá nějakou plichtu. Na postup ale potřebujete vyhrávat pořád.

Odrážela se v minulé sezoně na mužstvu v Brně nejistota, že nikdo nevěděl, jak se vyvíjí a zda dopadne prodej Zbrojovky novému majiteli?

V kabině se to samozřejmě řeší, ne že ne. Přijde vám divné, že se klub jednou prodává, jednou neprodává. Stačilo by, aby vám někdo na rovinu podal informaci, ať už je jakákoliv, a hráče už pak nemusí zajímat, co se řeší v kancelářích nahoře. Hráči jsou od toho, aby hráli, ne aby řešili majitele. Jenomže pokud to posloucháte a je to jo, ne, jo, ne, zní to pak už otravně.

Takže Zbrojovka celoroční ságou s (ne)změnou majitele utrpěla?

Na výkonnosti hráčů by se to podepsat nemělo. Peníze vám nějak chodí, kdo je majitelem se rozhoduje jinde než v kabině. Jestli je někdo na hřišti pod tlakem, že neví, kdo vlastní klub, za který hraje, tak je to zvláštní, protože to by mělo jít mimo něho. Každý jsme ale jiný. Já považuju spíš za otravné, že se neví, jak to je.

Jak se vy osobně díváte na roli majitele Václava Bartoňka ve fungování Zbrojovky?

Zažil jsem s ním jednání a neměl jsem s ním nikdy problém. Pokud něco bylo, rychle jsme si to vyříkali. Vím, že je to s ním složitější, a věřím tomu, že on to se Zbrojovkou myslí dobře. Klub má rád, dává do něho peníze a taky ho štve, že to je nahoru dolů. Že se nedaří. Fanoušci na něho řvou, pan Bartoněk se snaží, čím víc toho ze sebe dá, tím víc ho lidi nemají rádi, a celé to tvoří začarovaný kruh. Nerozumím tomu, jak to je kolem prodeje nebo neprodeje Zbrojovky nastavené. Třeba se uvidí, jestli ji někdo převezme, nebo taky ne. To je asi ve hvězdách.

Pokud tahle nejistota na mužstvo v Brně nedopadla, protože – jak říkáte – se otázka majitele hráčů týkat nemá, tak co tedy?

Taky bych to rád věděl. Jedním z aspektů je, že nám pořád nějací hráči chyběli. Vypadne Texl, průběžně vypadává Šural, pořád něco lepíte. Utečou dva zápasy, nabaluje se tlak. Začne se říkat, že starší hráči by to mu měli dát víc, ale to už jenom látáte díry, které po vás vznikají. Pokud nemáte mančaft, jaký jsme měli předloni, když jsme postupovali, tak je těžké něco honit. Hodně lidí to nechce slyšet, najednou jste v polovině tabulky druhé ligy a je z toho velké divení.

Co tím myslíte?

Často jsme kolem sebe slyšeli otázku, proč jsme předloni postoupili s takovým náskokem a proč jsme teď v půlce tabulky. Proč těm, kterým to šlo, to nejde. No, proč asi? Já to taky nevím, ale jedna věc je, že plno z nás bylo o dva roky starších, a když dojde na srovnání, tak tehdy byl mančaft silnější než letos. Nepovedlo se ho složit tak, jak by to na postupovou sezonu mělo být.

Zapadá do tohoto koloritu tak nezvyklý tah, jakým bylo při uzávěrce přestupů angažování internacionála na sklonku kariéry Simona Faletteho?

Ani toho moc neodtrénoval a zranil se, tak těžko říct. Musím říct, že se někdy ptám sám sebe, kde se tihle hráči berou. Někdy to vypadá, že se nedaří nikoho sehnat, tak se vezme, co je k mání, a ono vás to potrestá. Hráči, co v Brně byli dřív, by takovou posilu last minute strčili do kapsy. Třeba to byl dobrý hráč, ale dlouho nehrál, začal hrát a zranil se. Váš risk, vaše smůla.

Zvenčí to vypadá, že podobné přešlapy už Zbrojovka dělat nechce. Berete to tak, že váš odchod spadá do řezu v kádru, jenž odnesou hráči v letech?

Je to možné. Záleží hlavně na tom, jaké tahy se udělají, kdo přijde a jak se to povede poskládat. Slogan ‚mládí vpřed‘ beru, jenom to nesmí být harakiri. Z dorostu do druhé ligy je to strašně velký skok.