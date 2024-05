Páník: Jestli Vyškov postoupí, budou muset trenérovi postavit sochu

První ze dvou duelů startuje v drnovickém azylu v 18 hodin. A Páník může porovnávat. Pracoval totiž s týmy, jež se podobají oběma kádrům. V Polsku vedl Brazilce, ve Zlíně vychovával africké šikuly a má i přímou zkušenost z Karviné, kde se ještě předloni podílel na růstu talentů, které se pak posunuly do větších klubů v tuzemsku i zahraničí.

ONLINE: Vyškov – Karviná podrobná reportáž od 18:00

„Měl jsem jich pod rukama mnoho ještě v době, kdy hromada týmů u nás absolutně odmítala s cizinci pracovat. Jistě, ne vždy se trefíte, ne každý má morální vlastnosti, které potřebujete, ale právě na africké hráče vzpomínám moc rád, protože oni poznají, že to s nimi myslíte dobře, že jste spravedliví a říkáte jim věci na rovinu. Pak ze sebe vydají maximum,“ líčí zkušený kouč.

Bohumil Páník, trenér Bzence, během utkání divize E proti Strání. (23. března 2024)

Mezi Vyškovem, který disponuje jedenácti cizinci, z nichž má africký původ devět fotbalistů, a Karvinou, jež využívá služeb pěti borců ze subsaharské Afriky, vidí Páník rozdíl. „Krátká cesta Vyškova a dlouhá cesta Karviné. Jihomoravský celek nebere hráče z Afriky, to jsou už Evropani, které si vytahuje nejčastěji z Francie. V Karviné to funguje jinak, protože dává příležitost klukům přímo z černého kontinentu a sama je poevropšťuje,“ vysvětluje Páník rozdíly ve filozofii, kdy slezský celek rád přivádí hráče do kategorie U19 či ještě o maličko dříve.

„Trvá to, ale vy si toho hráče vychováte podle svého. A ve výsledku je levnější než v případě vyškovské cesty. Když se netrefíte, proděláte tisíce, ne stovky tisíc či miliony, protože těm klukům do začátku stačí ubytování, strava, vybavení a malé kapesné. Ve Vyškově hotoví kluci, byť jim je třeba jen dvacet, už jistě chtějí základní plat,“ tuší Páník.

Motivací cizinců je přestup

Jak už bylo zmíněno, druholigovému celku kromě konceptu vyčítá také přestupy v zimní pauze, kdy odešel nejlepší týmový střelec podzimu Idjessi Metsoko, šikula Cheick Souaré, ale i další hráči základní sestavy. I proto je tým bez formy.

„Podívejte se, kolik jich pustili. Vytrénujete hráče a začínáte znovu. Honza Kameník je vzdělaný, výborný a jazykově vybavený trenér, fotbal umí dělat skvěle. Ale tyhle prodeje... Vedení Vyškova jeho týmu zkrátka pustilo žilou a to už nenahradíte. Sám to dobře znám ze Zlína. Vy novináři jste mi pak říkali, že mám zase ‚Páníkovo jaro‘. Jenže když se mě ptalo vedení, proč nám to nejde, říkal jsem, ať mi neprodává hráče a Páníkovo jaro nebude,“ vzpomíná.

Momentka z druholigového zápasu Vyškova (v bílém) proti Zbrojovce Brno. Gól dává Vyškov, raduje se jeho autor Issa Fomba. (20. dubna 2024)

Psychická příprava cizinců podle něj už tak velký problém není. Ne z důvodu velké týmové pohody, ale spíše z pohledu, že na rozbroje v kabinách jsou týmy s početnými enklávami zahraničních hráčů zvyklé. „S nimi nepotřebujete pracovat před baráží, protože to speciálně děláte celý rok. Vždy se vám mužstvo rozpoltí na českou a cizineckou část a v momentě, kdy přeskočí jiskra a začne hořet, je zle. Každý týden hlídáte, co se v kabině děje. Vyvstanou vůdci české i cizinecké divize a s nimi pořád diskutujete. A když to nejde, musíte si vzít do péče celou skupinu. Stále hlídáte, aby spolu všichni vycházeli,“ předkládá své zkušenosti Páník.

Nicméně s motivací zahraničních hráčů si prý není třeba dělat starosti. „Připomenete jim, že v první lize se prodají daleko lépe a bude na ně mnohem více vidět. Oni to moc dobře chápou,“ usmívá se.

O favoritovi baráže nepochybuje. „I ve Vyškově myslím vědí, na čem aktuálně jsou. Jestli postoupí, tak to bude zázrak a Honzovi Kameníkovi budou muset postavit sochu na náměstí.“