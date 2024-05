Ondřej Ruml nahání strach. Soupeři ze StarDance si myslí, že umí tančit

Přesto si dost lidí myslí opak. „Lucka Vondráčková mi nedávno na nějakém setkání ke StarDance říkala: Ty jsi v pohodě, ne? Ty přece umíš tancovat… Někdo mi to teď říkal, že se to o tobě málo ví, ale že jsi výborný. Tak to je úplný nesmysl. Jsem zpěvák, ne tanečník, a když zpívám swing, tak se na pódiu moc nepohybuji. Nestepuji jako třeba Ondřej Havelka,“ vyvrací domněnky Ondřej Ruml.

StarDance bere jako životní výzvu a nový impulz. „Každé tři roky dělám nějaký velký projekt, buďto připravuji něco v divadle nebo točím desku. A teď vstoupila do mého života StarDance. Tak ji beru jako zkoušení dalšího divadelního představení. A jako herec se budu snažit osvojit si roli tanečníka,“ prozradil.

Taneční absolvoval ještě jako teenager v Jablonci nad Nisou. Vzpomínky má hezké, ale pamatuje si jenom cha chu a valčík. „Víc jsme chodili za taneční než do tanečních,“ přiznává.

Celou dobu doufal, že mu Česká televize ve StarDance přidělí partnerku, která nebude o hodně menší než on. „Ne, že by mi malé ženy vadily, ale bojím se, že bych se při tanci trochu hrbil a porotě by se to nemuselo líbit,“ říká hudebník, který nakonec bude tančit s Andreou Třeštikovou. Ta už zkušenosti s vysokými partnery má, dvoumetrového Romana Zacha dovedla ke čtvrtému místu v osmé řadě taneční soutěže.

Když měl Ruml bojovat o partnerku v tanečních, moc dobře si nevedl. „Vyhlásila se pánská volenka a všichni kluci běželi za tou, která se jim líbila. Ale já jsem se styděl být tak dravý a lačný. Rychle utíkat a šťouchat lokty kolem sebe... Takže než jsem se za nimi dostal, byly holky, které se mi líbily, už rozebrané. Ale tančil jsem pak s jednou drobnější sympatickou slečnou a taky to šlo,“ prozradil.

Ruml byl ženatý s kubánskou tanečnicí Doris Martinezovou a tím pádem si leckdo může myslet, že pronikl aspoň do latinskoamerických tanců. Opak je pravdou. Kovářova kobyla dál chodí bosa. Dokonce ani na Kubě, kterou navštívil, se nic moc nenaučil. „Párkrát jsem si tam salsu vyzkoušel, ale když jsem viděl místní, kteří se tomu věnují celý život a milují to, rozhodl jsem se soustředit raději na hudbu. Sedl jsem si k baru a snažil se pochytit nějaké kubánské písničky,“ přiznal.

Z manželství, které je už pár let minulostí, má pětiletou Rozárku. Po obou rodičích je talentovaná hudebně. Před tátou se ale zpívat stydí. „Mrzí mě to a štve zároveň. Tak se to snažím opatrně prolomit a učím se písničky, které má ráda. Rozárka má totiž vytříbený vkus. Teď se jí líbí jedna irská písnička z animované pohádky o Mavce, strážkyni lesa. Naprosto ji zbožňuje, tak se ji učím na kytaru, abych si u ní šplhnul,“ říká.

Ondřej Ruml vystupuje s programem Jdeme na Ježka, kde zpívá moderně upravené písničky Voskovce a Wericha, ale má i šansonový projekt. Během něj interpretuje jak písničky Petra Hapky a Michala Horáčka tak světové hity Davida Bowieho a Franka Sinatry. Šestou sezonu pak hraje v Bowieho muzikálu Lazarus, který uvádí pražské Divadlo Komedie.

A v létě zazpívá na benefičním koncertě uspořádaném za účelem oprav kostela Sv. Štěpána v Řitonicích, odkud pochází. V podstatě má Ruml rád všechny hudební žánry, i proto rád pokřtil desku svého kamaráda Petra Kutheila s názvem Motorband 007.