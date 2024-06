Simon Cowell hledá nový výdělečný boyband, jakým byli jeho One Direction

„Jediná věc, které ohledně One Direction lituji, že jsem měl mít práva na jméno skupiny. Oni to jméno vlastní. Takže jestli mě kluci posloucháte, tak nabízím, že ho od vás koupím,“ řekl Simon Cowell v podcastu The Diary Of A CEO.

Britský hledač talentů a hudební producent dal v roce 2010 v soutěži X Factor dohromady chlapeckou skupinu, kterou tvořili Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan, Liam Payne a Louis Tomlinson.

Začínající zpěváci podepsali smlouvu s Cowellovým vydavatelstvím Syco Music a One Direction se následně stali jednou z nejvýdělečnějších chlapeckých skupin v historii.

V roce 2015 však z boybandu odešel na sólovou kariéru Zayn Malik, v roce 2016 ho pak následovali ostatní členové.

Bristký hudební producent Simon Cowell vydělává především na vysílacích právech na soutěže X Factor a Talent, které se vysílají po celém světě včetně České republiky.

Simon Cowell popsal, že už od začátku mu bylo naprosto jasné, že jakmile 1D vstoupí do showbyznysu, budou opravdu úspěšní. „Byla to dokonalá skupina. Vydělali opravdu velkou spoustu peněz. Říkal jsem jim, aby si nikdy nestěžovali na paparazzi, protože když budete slavní, vždycky vás budou fotit. Nemohou si stěžovat na narušování soukromí. Fanoušci, díky kterým mají miliony na účtu, se se svými idoly budou vždycky vyfotit, pokud budou mít tu možnost,“ dodal.

„Říkal jsem jim také, že pokud bude cokoli z uvedeného problém, nemohou být celebritami, ale musí se rozhodnout dělat v životě něco úplně jiného. Připravoval jsem je také hned na začátku na to, že budu mít opravdu extrémně vyčerpávající rozvrh a téměř nikdy nebudou mít volno. To k tomu patří. Naprostá ztráta soukromí a žádné volno pro sebe a své rodiny,“ popisuje Cowell.

Producent letos hledá další velkou chlapeckou skupinu. „Po One Direction tu žádné ani vzdáleně podobně úspěšné uskupení nebylo a není,“ uvedl a nechal v Londýně vyvěsit plakáty se svou fotkou s nápisem „Simon tě potřebuje. Hledají se budoucí megahvězdy pro nový boyband. A lidi, neplýtvejte mým časem!“ Castingy se konají v Irsku a v Británii v průběhu července a srpna.

VIDEO: Video One Way Or Another má 480 milionů zhlédnutí: