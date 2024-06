Hec, výzva i obava z ostudy. Soutěžící prozradili, co čekají od StarDance

FILIP BLAŽEK A ADRIANA MAŠKOVÁ

Filip Blažek a Adriana Mašková ve StarDance XIII

Proč jste přijali pozvání do StarDance?

Filip Blažek: Rád se celý život hýbu a tanec je docela těžká disciplína. Tak jsem se rozhodl, že se hecnu a naučím se ho. Nabídku jsem dostal už dříve, měl jsem ale plno práce. Navíc jsem si říkal, že tohle přece nemůžu nikomu udělat, aby se díval na moje taneční výkony. Letos jsem měl asi nějakou slabou chvilku, v diáři neměl naplánovaná natáčení ani divadla, tak jsem na StarDance kývl.

Adriana Mašková: Vnímala jsem to tak, že pokud mi produkce zavolá, že by o mě do nadcházející řady stáli, znamená to, že do toho mám jít. Opravdu si neumím představit, že bych nabídku odmítla, protože je to výjimečný projekt, jenž spojuje mnoho věcí, které mám tolik ráda.

Filip Blažek Divadelní, filmový a televizní herec i dabér. Před kameru se poprvé postavil už v první polovině osmdesátých let. V roce 1992 absolvoval pražskou konzervatoř. Upozornil na sebe rolí dobrosrdečného Matěje, který vyhnal Závist v pohádce Nesmrtelná teta. Působil v Divadle ABC, v Národním divadle, spolku Kašpar či v Divadle na Vinohradech. Aktuálně hraje v několika inscenacích divadla Studio DVA. V seriálu ČT Případy 1. oddělení byl vyšetřovatelem Martinem Pražákem.

Jak velká to pro vás bude výzva, věnovat této soutěži bezmála půl roku života?

Filip Blažek: Skutečně – vůbec vystoupit v přímém přenosu, zachovat chladnou hlavu a vlastně být sám sebou, to bude velké měřítko. Další věc je tanec sám o sobě. Opravdu jsem nechodil ani do tanečních a jsem jeden z těch, kdo radši zůstává sedět, když ostatní tančí. Vzpomínám si ovšem, že když jsem se seznamoval se svou ženou, protančili jsme celý večer a údajně to nebylo úplně marné. Tak uvidíme.

Adriana Mašková: Tohle je pro mě poprvé, kdy se budu účastnit ve dvou navazujících letech, protože dříve jsem měla mezi jednotlivými ročníky vždy pauzu. Zjišťuji, že v něčem to bylo příjemné. Člověk se uklidnil, srovnal si priority a věci, které nestíhal v průběhu soutěže. Teď je naopak zajímavé, jak najednou všechno běží rychle. Mám pocit, že mi ještě trochu dobíhá energie z minulého ročníku, a těším se, že na ni budu moct hezky navázat.

Co očekáváte, že vám StarDance přinese? Co chcete, aby vám dala?

Filip Blažek: Člověk ve StarDance sám sebe prezentuje trošku jiným způsobem, než je zvyklý. Doufám, že to nebude ostuda a nebudu na lidi působit divně. Třeba zlomím ostych z přímých přenosů a zocelím se, protože v těchto situacích jsem opravdu stydlín. Každopádně doufám, že se naučím tancovat. Třeba mě to bude bavit a ještě v šedesáti budu chodit po plesech a budu řádit na parketu.

Adriana Mašková: Očekávám, že zase sesbírám nové zkušenosti, protože po každé StarDance jsem do života od svých tanečních parťáků načerpala něco, co jsem přesně v ten moment potřebovala.

Adriana Mašková Mistryně republiky ve standardních i latinskoamerických tancích. Ve StarDance si s hercem Janem Cinou v roce 2021 vytančila titul král a královna tanečního parketu. V roce 2019 byl jejím tanečním partnerem herec a divadelní režisér Miroslav Hanuš. S cukrářem Josefem Maršálkem loni obsadila pátou pozici.

Co jste si bezprostředně po seznámení řekli?

Filip Blažek: Úplně spontánně: „Ahoj.“ Pak jsem se zasekl a řekl: „Dobrý den.“ Tohle tedy byla moje první slova pro Adrianu. Kolem seznámení tanečních párů je takový nepřehlédnutelný opar očekávání, všichni jsou natěšení, takže jsem pořádně ani nevnímal, co přesně jsme si v ten okamžik pověděli.

Adriana Mašková: Co prvního jsme si řekli, to nevím, asi se jeden druhému představil. Já jsem měla velkou radost, že to je pro tento ročník soutěže právě Filip, takže jsem ani moc nevnímala, co říkám.

Kdo nebo co vám vždy zaručeně udělá radost?

Filip Blažek: Spokojený divák v divadle. A můj pes, samozřejmě.

Adriana Mašková: Radost mám z pozitivních lidí, kteří jsou dobře naladění, mají rádi to, co dělají, a předávají hezkou energii.

Který tanec bude vaším nejradostnějším?

Filip Blažek: Ten, který zvládnu. Vůbec netuším, co mě čeká. Samozřejmě mám ponětí, že existují nějaké druhy tance, ale který mi opravdu udělá radost, to nevím. Odhaduji, že pravděpodobně tedy ten, který buď bude nejméně problematický, nebo ten, který se povede, který Adrianě nezkazím.

Adriana Mašková: Primárně radostnou emoci v sobě má třeba jive nebo cha-cha. Tak snad se nám ji tam podaří najít. Jinak ale věřím, že nám radost přinesou i tance, které mají tu hlavní emoci trochu jinou.