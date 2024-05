Pornoherečka Jenna Jameson se po deseti měsících rozvádí s manželkou

Jessi Lawlessová zveřejnila na sociálních sítích video, kde žádost o rozvod potvrdila. Podrobně také popsala, co ji k radikálnímu ukončení vztahu vedlo. „Vysvětlila, že od té doby, co se daly dohromady, Jennu držela, co se týče alkoholu, zkrátka. Říká, že to pro ni byl od začátku problém, přes který nejel vlak – a tvrdí, že Jenna nedávno utekla z domova a odjela do Chicaga, kde měla podle Jessi alkoholu opět propadnout,“ shrnul její vyjádření server TMZ.

Lawlessová tvrdí, že když s tím svou ženu konfrontovala, ta se to snažila popřít. Tedy až do chvíle, kdy jí řekla, že má fotky, které to dokazují. Ty sice ve skutečnosti neměla, Jenna Jameson se ale nakonec přiznala. „Nicméně místo toho, aby se omluvila, se do ní Jenna opřela a řekla, že jí to není líto a že se toho návyku nezbaví – což byla pro Jessi poslední kapka,“ uvádí server TMZ.

Jenna Jameson na archivním snímku

Jenna Jameson byla jednou z nejpopulárnějších pornohereček a od fanoušků si svého času vysloužila titul „královna porna“. Je držitelkou desítek prestižních ocenění pro herce ve filmech pro dospělé a je také v pornoherecké Síni slávy.

Od roku 2000 také podnikala. Na erotických stránkách Club Jenna prezentovala nejen sebe, ale také řadu dalších pornohvězd. Věnovala se i produkci erotických filmů. V roce 2008 s natáčením porna skončila.

Díky popularitě se jí podařilo dostat se i do světa „cudného“ showbyznysu. Zahrála si například ve filmu Soukromé neřesti, namlouvala hlasy pro videohry a objevovala se i v televizi.