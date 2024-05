Nevím, jestli se chci vracet na obrazovky, přiznává Gabriela Lašková

Jak nyní vypadá váš život, když to porovnáme s dobou vítězství v České Miss?

Ježkovy zraky! Myslím, že to je úplně jiné období. Je to zhruba jedenáct let a myslím, že tehdy byl ten svět v mých očích ještě trošku jiný. Teď je to mnohem hezčí, mnohem plnější, mnohem barvitější. Přece jenom dva kluci, velká rodina. O zábavu není nouze. (smích)

Člověku se priority srovnají a kouká na svět úplně jinak. Najednou jsou na prvním místě děti. Bojíte se někdy, jak moc byste byla schopná se pro dítě obětovat?

Ne, já se toho nebojím. Myslím, že každá máma to má takto nastavené, že pro své dítě by udělala absolutně cokoliv na světě. Takže spíš naopak to beru jako svoji náplň. Já jsem tyto hodnoty měla vždycky. Vždycky jsem chtěla děti, rodinu. Věděla jsem, že to takhle jednou, když budu mít štěstí, dobře dopadne. Takže jsem ráda, že jsem štěstí měla.

Teď je vám třicet čtyři let, jestli se nezlobíte, že to prozradím. Čekáte třetí miminko. Doufala jste v maturitním ročníku, že to skóre bude takhle vysoké?

Vždycky jsem chtěla hodně dětí, protože sama mám dva sourozence. Měla jsem to ráda. Taky jsme byli velká rodina, takže jsem to asi podvědomě v sobě měla vždy. Ale že se mi to povede? Tak to člověk nikdy neví. Takže je to takové to příjemné, to štěstí, že se to povede.

Mění se něco u třetího těhotenství? Kolikrát se nastávající maminka už tolik nehlídá, prostě už jsou to rakvičky se šlehačkou a k tomu kyselé okurky.

To asi nebudu úplně popírat. (smích) Toho jsem byla opravdu schopná. Třetí těhotenství mě překvapilo, ze všech mi bylo nejvíc špatně, měla jsem nejvíc náročné migrény, největší chutě. Prostě všechno bylo jinak než s těmi prvními dvěma.

I když člověk jde do něčeho, co zná, co už dvakrát zažil, tak ty strachy byly trošku větší. Nějak jsem se víc bála o sebe, abych to všechno zvládla, abych tu byla pro kluky, aby miminko to zvládlo. Přece jenom znáte ty příběhy kolem sebe. Takže jsem ráda, že jsme to všechno zatím zvládli dobře a doufám, že i porod zvládneme dobře.

Gabriela Lašková, Filip Lašek a jejich synové Vincent a Benedikt (12. května 2024)

Je potřeba být stoprocentně psychicky v klidu, bez stresu a načasovat si to, aby to miminko vyšlo?

To nedokážu asi stoprocentně říct. Vím, že psychika dělá strašně moc. Když jsme se snažili o prvního syna, tak to nešlo úplně samo, tam psychika byla velmi silná, protože všichni očekávali, že přijde první potomek. Teď do třetice jsme si řekli, že to chceme zkusit a vyšlo to hned. Takže možná opravdu, když člověk měl ten klid. My jsme ho v té době měli. Hlavně oba dva kluci, byli ve školce, tak si to prostě asi dobře sedlo.

Nevím, jestli znáte seriál Zoufalé manželky, tam je postava Lynette Scavové. Ona už si myslela, že má splněno s dětmi, které měla…

A pak přišla ještě dvojčata.

Ano, pak přišla dvojčata ještě po čtyřicítce.

(smích) To v plánu asi úplně nemám. Myslím, že ty tři jsou opravdu jako splněné přání a že to rozšiřovat už dál nemusíme.

Co práce na televizi Prima? Jak to vypadá do budoucna?

Já jsem na televizi Prima skončila. Další možnosti nebo plány tam v nejbližší době nemám.

A myslíte si třeba, že když budou děti velké, tak se vrátíte jako zkušený moderátorský matador?

To nedokážu vůbec říct. Ani nevím, jestli se vyloženě chci ještě vracet na obrazovky. Neříkám, že bych to vylučovala, ale teď mám jiné myšlenky a chci se soustředit na rodinu. A když pak přijde hezká nabídka, která by mě přesvědčila o tom, že se vrátit chci, tak ráda. Ale myslím, že mám jiné plány.

Modelky jsou úzkostlivé o svoji postavu, když jde o porody a následné vracení se do formy. Vy jste sama se sebou spokojena nebo se musíte umět přijímat potom „nová“?

Já bych moc ráda řekla, že vždycky nejdůležitější je zdravé miminko, zdravá maminka. To je vždycky číslo jedna. Ale faktem je, že každá ženská určitě zná chvíli ten pocit, kdy jí je všechno malé, přijde si obrovská. Ten konec porodu taky není jednoduchý. Je vám vedro, hormony pracují, takže ty pocity asi občas jsou. Ale vždycky je důležité si vzpomenout, že tělo je opravdu zázrak, dovede přivést miminko na svět. A jestli tam chvilku budou kila? Tak tam budou kila. Jestli tam zůstanou se mnou na furt? Tak zůstanou na furt. Zase kluci mají rádi, když se můžou pořádně obejmout s maminkou a pomačkat a pomazlit. Takže mám to, myslím, v hlavě dobře nastavené.