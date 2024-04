Obrázek z ultrazvuku mám schovaný pořád, říká Lašková o ztrátě miminka

Něž byla poprvé těhotná, vadily jí otázky ohledně přírůstku do rodiny. Otěhotněla až rok po svatbě. „Měla jsem pocit, že selhávám, bála jsem se a vlastně jsem nechtěla, aby se psalo, že to nejde, protože jsem to sama nechtěla slyšet,“ napsala Lašková na Instagramu s tím, že když se to povedlo, strašně se na prvního syna těšila.

Přes to, že druhý pokus o miminko se povedl hned, nedopadlo to dobře. „Bohužel jen několik týdnů na to jsem o miminko přišla. Bylo to těžké, byla jsem z toho strašně smutná a pořád jsem přemýšlela nad tím, co jsem udělala špatně,“ uvedla.

„Od okolí jsem slyšela, že to tak mělo být, že to bylo naštěstí „brzy“ nebo že můžu být ráda, že to nebylo pořádně ještě miminko. Věděla jsem, že jsou mnohem bolestivější ztráty a měla pocit, že ta má vlastně nebyla dost velká, a tak jsem o ní nemluvila. Ale pro mě byla. Obrázek z ultrazvuku mám schovaný pořád a občas si říkám, jaké by asi to miminko bylo,“ prozradila.

Po ztrátě miminka se bývalá moderátorka bála, ale měla štěstí a opět otěhotněla. Nechtěla další těhotenství hned sdílet, právě i z důvodu předchozí ztráty. Protože pracovala v televizi a někdo to prozradil bulváru, to však tajemstvím dlouho nezůstalo. „Bála jsem se, abych o Vinouška taky nepřišla. Naštěstí to byl náš Vincent, čirá energie a bojovník, a všechno jsme zvládli až do samotného závěru. Ten sice jednoduchý nebyl, naopak, porod byl náročný a měli jsme namále, ale dopadlo to dobře. Za to budu vždycky vděčná. Za oba porody samozřejmě,“ napsala.

Když se s manželem rozhodli pro třetí dítě, nečekali, že to půjde hned. „Věk, únava, čas a kdo ví co dalšího, ale přesto nám bylo přáno. Nějak jsem tomu přesto nemohla uvěřit. Udělala jsem si nesmyslný počet různých těhotenských testů s různou intenzitou druhých čárek a nakonec i tenhle modrý, potřebovala jsem se opravdu ujistit. Jistotu mi samozřejmě dal stejně až první ultrazvuk. A přestože tam bylo (nebo lépe řečeno bilo) srdíčko a já byla štěstím bez sebe, strach nepřešel,“ svěřila se.

„Do třetice se snad bojím úplně nejvíc. Jistá úleva přišla po druhém screeningu a taky s každým dalším kopnutím, ale přesto nemyslím na nic jiného, než aby miminko přišlo v pořádku na svět a už tu bylo s námi. A abych to zvládla i já. Ale nebojte, soustředím se jen na to pozitivní a věřím, že to všechno dobře dopadne,“ dodala s tím, že myslí na všechny, pro které je cestě k miminku náročná a komplikovaná.

Česká miss z roku 2013 a bývalá moderátorka na Primě má dva syny, Benedikta a Vincenta. Nyní čeká třetího potomka, jeho pohlaví zatím tají.