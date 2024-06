Nejsem vzteklá. Chci, aby byly ženy vnímány hlavně jako lidé, říká Taylor-Joy

„Slyšela jsem, že mám pověst bojovnice za ženská práva a mnozí lidé mě vnímají jako rozhněvanou, naštvanou a vzteklou holku. Je to zvláštní, protože já rozhodně nepropaguji násilí. Jen prosazuji to, aby ženy byly vnímány hlavně jako lidé. Také máme emoce a pocity a ne vždy reagujeme jemně a hezky, jak bychom asi podle názoru některých mužů správně měly,“ řekla Anya Taylor- Joy v rozhovoru pro magazín GQ.

Herečka zavzpomínala v této souvislosti také na svůj filmový úspěch ve snímku Čarodějnice z roku 2015. Při natáčení tehdy přesvědčila režiséra Roberta Eggerse, že její postava Thomasin nebude plakat v koutě, když ji bude terorizovat rodina, ale místo toho se zdravě naštve a postaví se jim.

„Vysvětlila jsem mu, že ta holka není smutná, ale je sakra pořádně naštvaná! Znovu a znovu ji z něčeho obviňují a ona s tím nic nedělá a bude jen pasivně přihlížet? Tak to ne. Řekla jsem mu, že s tím pláčem musíme hned přestat,“ vzpomíná.

Pochvaluje si také proměnu své postavy Thomasin, která přijala svou temnější stránku. „Měla jsem z ní takovou radost. Holka, leť, dělej si, co chceš. Žij slastně a šťastně,“ směje se.

S režisérem Eggersem se znovu setkala při natáčení filmu Seveřan (2022), v němž hrála zotročenou ženu Olgu, která se snaží odradit muže jménem Fjölnir od toho, aby se jí dotýkal. Taylor-Joyová opět rozhodovala o tom, jak se její postava zachová v této situaci a upravili kvůli ní i scénář.

„Byl to Anyin nápad, aby si Olga předtím, než dá Fjölnirovi facku, ušpinila ruku svou vlastní menstruační krví,“ řekl režisér pro magazín GQ a dodal, že to byla „velmi silná nezapomenutelná volba a výzva“.

Taylor-Joy propaguje v současné době svůj nový film Furiosa: Sága Šíleného Maxe. Přestože odmítla uvést další podrobnosti o náročné produkci, deníku The New York Times řekla, že strávila tři měsíce bojem o to, aby se do filmu dostal „jediný výkřik“. „Přes všechno mé časté obhajování zdravého ženského vzteku jsem já sama nikdy nebyla vzteklým člověkem,“ tvrdí.

„Dlouho jsem se sama na sebe zlobila kvůli jiným lidem. Vždycky jsem měla v sobě zakořeněné, že když se ke mně někdo chová špatně, je to z nějakého důvodu a mohu za to já, já jsem ten problém. Uvědomila jsem si, že tak to není. A také se podle toho chovám,“ vysvětluje.

Anya Taylorová-Joy v dubnu šokovala své fanoušky, když oznámila, že se před dvěma lety tajně vdala za amerického rockera Malcoma McRaea. Držitelka Zlatého glóbu se pochlubila na Instagramu fotkami ze svatby a ukázala i svatební šaty značky Dior. „Před dvěma lety jsem se v New Orleans tajně provdala za svého nejlepšího přítele,“ napsala.