V Survivoru jsem ztratil všechny svaly, říká zpěvák Sebastian

Rozhovor děláme na akci českého sektu. Jste jeho pravidelným konzumentem?

Musím říct, že jo. Jsem pravidelným konzumentem, ale jenom na Silvestra a na Vánoce.

Letos jste soutěžil v reality show Survivor. Po návratu jsou všichni účastníci opálení a výrazně zhublí...

Řekl bych, že jsem vypadal asi nejlíp, co jsem kdy vypadal. Nic moc se tam nejí, pálí tam slunce, koupete se v moři, pijete hodně vody, pročistíte se... Cítil jsem se po návratu moc fajn. Tedy takhle, měl jsem opravdu strašný hlad a byl jsem hodně vyhublý, ale cítil jsem se fajn a vypadal jsem dobře. Pak jsem to samozřejmě brzy zase nějak nacpal zpátky. Člověku dá Survivor taky docela dost i po duševní stránce, takže i to bylo fajn.

Ovlivnil vás pobyt na ostrově i v tom, že s lidmi teď více otevřeně sdílíte své pocity? Během Survivoru člověk určitě také trochu přestane být povrchní.

Já jsem vždycky mluvil na rovinu. Někdy to byla až nevýhoda, protože občas řeknete někomu otevřeně něco tak, jak to cítíte, a on to nemusí dobře přijmout. Myslím, že to se u mě nezmění, jsem úplně stejný jako předtím. Akorát si myslím, že mě teď díky tomu mělo po této stránce možnost poznat více lidí. Otevřel jsem tam hodně osobní témata, o kterých normálně nemluvím. Možná to proto na někoho může působit tak, že jsem teď sdílnější.

Měl jste po dobrovolném odchodu ze Survivoru, pro který jste se rozhodl kvůli vážně nemocnému otci, potřebu se před ostatními obhajovat? Těch dobrovolných odchodů bylo v této soutěži letos přece jen mnoho. Tolik, až si z toho lidé začali dělat legraci.

Potřebu obhajovat svůj odchod jsem neměl. Něco málo jsem viděl, ale asi nejsem typ člověka, který by tohle nějak moc řešil. K pár věcem jsem se vyjádřil, ale jen okrajově. Asi mě to nijak úplně nezasáhlo. Jsem se všemi v pohodě, je to svobodná volba. Každý má možnost říct, co chce, jak co cítí a ostatní pak mají možnost si o něm udělat vlastní obrázek. Andrea (Sebastianova partnerka, modelka Andrea Bezděková, která se účastnila Survivoru loni, pozn. red.) vždycky říkala, že ostrov dá každému to, co si zaslouží. Já si myslím, že to platí pak i o tom, když jsi z ostrova zpátky. (smích)

Došlo určitě i na stýskání po partnerce a rodině.

Já jsem já hodně citově založený člověk a v podstatě k tomu nemusím být ani na ostrově. V Survivoru jsou ty pocity samozřejmě intenzivnější a to nejen směrem k přítelkyni, ale celkově k rodině a k lidem, kteří jsou v tom vašem životě opravdu důležití. Těm tam věnuješ svoji energii někde tady v hlavě a srdci, takže to bylo intenzivní, ano. Ale řekl bych, že jsem citlivý pořád stejně. A přemýšlivý taky. Moc se toho nezměnilo.

Jste hodně tvůrčí člověk, pořád vypouštíte do světa novou muziku, momentálně pracujete s producentem Enthicem. Jak moc ovlivňuje vaši tvorbu láska a vztahy? Dokážete se pak z různých emocí vypsat? Třeba i z něčeho, co nechcete ventilovat osobně tváří v tvář?

Vždycky jsem psal svoje příběhy a vždycky jsem reflektoval svůj život do těch skladeb. Takže to je pro mě pořád stejné. Někdy jsou ty příběhy smutné, někdy jsou hezké. Nezáleží úplně na tom, který producent to zpracuje, to se pak liší asi jen po té zvukové části a třeba v trochu odlišném tvůrčím procesu. S Enthicem pracujeme hodně jako noční ptáci, s Ondrou Žatkuliakem jsem zas naopak dělal hodně přes den. Ale jak říkám, ty příběhy píšu stále stejně a do mých písniček se propisuje v podstatě všechno, co prožívám. Někdy jsou ty příběhy smyšlené, nebo jsou i o někom jiném. Ne všechno je realita.

Co je teď momentálně na vašem seznamu úkolů? Tedy kromě toho, abyste si udržel formu, kterou máte díky Survivoru?

Forma už dávno není. Kromě toho, že jsem zhubl tuk, tak jsem ztratil i veškeré svaly. Cítím se takovej hodně malinkej. Je to pár dní, co jsem zase začal trénovat a dávám se do kupy na léto. Takže to je můj první bod. Myslím, že když se cítíš dobře ve svém těle, tak se to odráží na těch věcech, co vytváříš. Taky makám na novém singlu a bude se točit klip. A dělal jsem nějaké návrhy oblečení na událost, která se chystá.

Veselka?

Bude to veselka, bude to velká veselka! (smích). Ale všechno teprve prozradím. To má ještě svůj čas.

Trumfne to vítěze Survivora?

Vítěze Survivora? Sám nevím, jak to skončí, je to napínavé. Myslím si, že od té doby, co tam nejsem, tak se začalo hrát, hrát a hrát. Ty lidi tam jsou fakt bojovníci a přeji jim to každému. Všichni, kdo tam byli takhle dlouho, si zaslouží vzdát hold. Ať vyhraje ten nejlepší!