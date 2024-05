Když začnu přibírat, vysadím sladké, alkohol a pečivo, radí Leona Machálková

„Když jsem devadesátých letech přišla z malého města do Prahy, byla jsem nezasažena vkusem, módními trendy a vlastně i pravidly, o čem má základ šatníku být a jak ho budovat. Ale urazila jsem kus cesty. A to i díky tomu, že jsem se obklopovala lidmi, kteří mě vedli. Inspirace kolem nás je sice hodně, ale ne vždy to znamená, že si člověk dokáže poradit sám. Já jsem opravdu naslouchala dobře míněným radám odborníků a měla jsem i štěstí na módní návrháře,“ zavzpomínala Leona Machálková.

Spolupracovala s Táňou Kovaříkovou, Klárou Nademlýnskou, Beatou Rajskou a dalšími. Teď se připravuje na svoje vánoční turné a koncertní šaty bude ladit s Jitkou Klett. Proto nemohla chybět na křtu její životopisné knihy Oblečená životem. Předtím ale zpěvačka hodlá vydat svoji první vánoční desku.

„Co se módy týče, myslím si, že jsem si časem nějaký svůj styl našla. V civilním životě mi vyhovuje sportovní elegance a na koncertech mám na sobě šaty podle toho, jaký repertoár právě zpívám. Jiné si beru k muzikálovým písním a jiné k popovým,“ vysvětluje.

Jako každého i ji už šaty párkrát zradily. „Na jevišti, když jsem zpívala v nějakém muzikálu, se mi to stalo mockrát. Už díky tomu, že převlékání v zákulisí bývá vždycky hektické. Ale v uších mi neustále zněla rada pana režiséra Josefa Bednárika, že musím na jeviště dorazit, i kdybych byla nahá. A ono to tak mnohokrát skoro bylo. Vepředu oblečená, vzadu rozepnutá. Buď jsem si nestačila šaty zapnout, nebo se na nich rozbil zip,“ zavzpomínala Machálková. „Kolikrát jsem i zakopla, přišlápla si vlečku… Ale člověk to musí brát s humorem. Nehroutit se a pokračovat dál. Takové věci mě netrápí, je to lidské,“ říká.

Karambol zažila ale i během koncertu. „Před lety jsem zpívala někde na plese a než jsem šla na jeviště, rozbil se mi zip. Zaklepala jsem tudíž na sousední šatnu, kde byl Vladimír Hron: ‚Vláďo, nemáš šitíčko?‘ A on jako správný gentleman měl nejen nožík, ale i šitíčko. Takže mi přišil zip a já důstojně absolvovala svoje vystoupení. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdybychom se za čtrnáct dní znovu nepotkali na nějaké akci, kde se mi s jinými šaty stalo totéž. A zase jsem volala: ‚Vláďo…‘ A on: ‚Ano jistě, už utíkám s šitíčkem!‘ Takže mě dvakrát zachránil. Přitom nikdy předtím a ani potom, se mi nic takového nestalo. Přesto od té doby vozím na každý koncert nejen šitíčko ale pro jistotu i dvoje šaty. Kdyby se s jedněmi něco stalo, půjdou do práce ty druhé.“

Leona Machálková je známá tím, že si léta drží víceméně stejnou váhu. Výhodu mívala i v tom, že jí nikdy nechutnalo sladké. Ale to se změnilo, teď mlsá stejně jako jiní. Ale když cítí, že přibrala dvě tři kila, nasadí tvrdší režim. „Okamžitě vysadím cukr v jakékoliv podobě. To znamená všechno sladké, alkohol i pečivo. A hlavně omezím jídlo navečer. Protože já jsem gurmet, pro mě není problém najíst se v devět, deset v noci. A taky se začnu víc hýbat. A za pár dní jsem zpátky na své váze,“ dodává zpěvačka.