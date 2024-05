Zkraty favoritů s Rakušany zabraly. Dali jsme si ještě větší pozor, řekl Tomášek

Ve třetí třetině utnul jakékoliv pochybnosti, že by se snad Rakušané měli nadechnout k podobné senzaci jako proti Kanadě, kdy pěti góly v poslední části dohnali ztrátu.

Na hranici kruhu si počkal na nahrávku Ondřeje Paláta a trefil přesně pod horní tyč.

„Samozřejmě je tady speciální dát gól, ale už jsem to říkal. Když budu moct, klukům nahraju. Snažím se hrát pořád stejně, zodpovědně do obrany a pak to na mě někdy vyjde – jako dneska,“ hlásil po utkání novinářům.

Pomůže branka vašemu sebevědomí?

Je to super odměna pro moji hru, která měla vzestupnou tendenci. Také povzbuzení do dalších výkonů, abych hrál podobně a v lajně se ještě zlepšoval.

Čeští hokejisté se radují z gólu proti Rakousku.

Trefil jste puk čistě?

No, občas puk na ledě trochu poskakuje, přeci jen jsme hráli večer. Ale třeba v předchozích zápasech mi to někdy sedlo, byla z toho rána jako blázen, ale brankář předvedl famózní zákrok.

Dařilo se vaší lajně?

Hráli jsme v klidu, včetně mě. Chtěli jsme hrát svoji hru a tušil jsem, že když budeme takto pokračovat, bude to dobré.

Ve druhé třetině jste v přesilovce asistoval Kubalíkovi. Nacvičená akce?

Bavili jsme se o tom. V minulých zápasech jsme takových nahrávek měli možná až moc, chtěl jsem to na něj prohazovat, ale soupeř puky zachytával. Tentokrát to vyšlo parádně, prosadil se i minule. Tohle zkrátka umí.

Na začátku druhé třetiny vás ale Rakušané začali přehrávat. Souhlasíte?

Hráli výborně, není náhoda, že porazili Finy a obrali Kanadu. Na turnaji se potvrzuje, že se hokej vyrovnává, všichni hrají obětavě, rozhodují maličkosti. My jsme trošku ustoupili, snad nás i přestříleli, dělali jsme trochu blbosti se střídáními, rozhodování s puky. Je to trošku vykřičníček. Ale zase jsme předvedli obětavost, týmovost a trpělivost a uhráli jsme to.

Čeští hokejisté slaví gól proti Rakousku.

Jak jste se na soupeře připravovali?

Svědomitě. Ne s přehnaným respektem, ale opravdu s respektem. Viděli jsme zápasy, hráli opravdu skvěle. Pro nás možná dobře, že favority obrali a my si museli dát ještě větší pozor.

Připomínali jste si při druhé přestávce, jak nastoupili na Kanadu?

Jo, chtěli jsme hrát dál s pokorou, ale výkon zlepšit. A to se nám, myslím, povedlo.

V některých momentech vás podržel Mrázek v brance.

Je to pro něj těžké. Oni nahazují, my se snažíme střely blokovat, ale někdy to někoho škrtne. Náhoda je blbec, ale měl skvělé zákroky. Chytal výborně, nula je pro něj super.

Brankář Petr Mrázek zasahuje v duelu s Rakouskem.

Máte jisté čtvrtfinále. Padlo v kabině i toto?

To jsem se dozvěděl až teď. Nám bude řečeno, že jdeme zápas od zápasu. Britové budou další složitý soupeř, pak nás čeká ještě jeden zápas. Je to sice klišé, ale co je strašně pravdivé.

Jak moc vám pomůže Martin Nečas?

Rozdílový hráč, teď je na trenérech, jak nás dají dohromady. Kdokoliv přijede, musíme hrát dál srdcem a týmovostí. Kdyby tohle vypadlo, budeme mít problém. Teď nás to zdobí a věřím, že se nás to bude držet dál.