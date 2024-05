Hokejisty překvapila neuznaná branka. Tohle jsou všude góly, divil se Tomášek

Právě jeho počínání v brankovišti soupeře a kontakt s gólmanem Säterim se sudím nezdál. Nakonec jej k nevoli většiny haly posoudili jako nedovolené bránění.

„Vyplaval tam puk, já šel do dorážky, člověka to vezme do brankoviště, když tam je s bekama. Mysleli jsme si, že jsem gólmanovi vůbec nepřekáželi, protože puk byl za brankou a vedle ní. Podle nás hodně na hraně, tohle jsou asi všude góly,“ povídal Tomášek.

Sporný moment připravil o gólovou radost Ondřeje Paláta, který se rychle vytočil zpoza branky a zavěsil puk do horní poloviny branky.

„Nevím, v NHL by to asi uznali, tady jsou jiná měřítka a prostě se rozhodli takhle, škoda,“ pravil útočník New Jersey smutně.

Za chvilku už se ale smál: „Bylo fajn dát gól, aspoň jsem si to vyzkoušel. Celý tým pak odvedl výbornou práci s skvěle jsme vstoupili do turnaje... Republika nám moc nevěří, ale teď jsme jim ukázali, že můžeme proti Finsku hrát.“

Čeští hokejisté slaví gól Ondřeje Paláta proti Finsku na domácím MS v Praze, který byl nakonec odvolán.

Se Suomi se národní tým střetl minulý čtvrtek na Českých hrách v Brně, kdy prohrál 1:4 a obecně na turnaji příliš nepřesvědčil, na očekávané domácí akci teď však dává na nevýrazné výkony zapomenout.

„Hráli jsme sebevědoměji, drželi jsme se víc na puku a snažili se soupeře rozpohybovat. Byla tu skvělá atmosféra a myslím, že to na nás dýchlo, ukázali jsme srdce a týmovost, nakonec se to k nám i za neuznaný gól přiklonilo,“ ocenil mužstvo Tomášek.

Přes kontroverzní zásah a několik neproměněných šancí se start vyvedl. Páteční zápas možná výrazně promluví do skupinové tabulky, v níž se bod navíc v boji o pozice jistě hodí. Teď se Češi pokusí navázat v sobotu večer (od 20.20) proti Norsku, kdy bude potřeba výrazně zvednout produktivitu.

„Když do sebe dostaneme trochu víc klidu, tak věřím, že se to bude jen zlepšovat,“ doufá Tomášek. „Byl to první zápas, těžký soupeř, někdy je to i o klidu a štěstí.“