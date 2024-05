Nosek: Útočit jsem nezapomněl, o účast na mistrovství světa jsem vždy stál

„Je pravda, že v NHL patřím do škatulky defenzivního centra a z toho se těžko vystupuje. Útočit jsem se ale neodnaučil,“ hlásí.

Ve vaší obnovené premiéře v národním týmu jste s Finskem padli, ačkoliv soupeř nebyl tolik aktivní.

Bylo to hezké zase obléct dres nároďáku. Ani se mi nezdá, že je to už deset let a přijde mi škoda, že to tak uteklo. Měli jsme tlak, ale nedokázali jsme jej využít. Dostali jsme lekci z produktivity a oni jak dají gól, tak zalezou a umí tyhle náskoky bránit.

Nepustili vás na osu hřiště a zacpali to?

Oni stojí ve středním pásmu, není tam skoro žádný prostor. Potom si skvěle obsazují v obraně svůj slot před brankou. Tam nám asi chyběl větší důraz nebo šťastný odraz. Náš gól už pak přišel pozdě.

Přesilovky měl národní tým čtyři, nějaké zámky soupeře si vytvořit dokázal, ale něco to mu chybělo. Co přesně?

Měli jsme nějaké šance, ale chtělo to jistě více tlačit do branky. Musíme zvýšit důraz před brankáři soupeřů.

Co váš nově složený útok s Ondřejem Palátem a Dominikem Kubalíkem, který naskakoval i na přesilové hry?

S Ondrou si skvěle rozumíme díky angažmá v New Jersey a Kubalda nás doplnil. Něco jsme tam měli, ale máme prostor na zlepšení. Byl to pro nás první zápas po více než čtrnácti dnech, tak to snad bude jen lepší.

Jaký je problém se adaptovat na jiné rozměry kluziště?

Je to pořád hokej. To širší hřiště je trochu znát a já na něm deset let nehrál. My se ale přizpůsobíme.

Čekají vás teď Švédové, kteří oznamují jednu zámořskou posilu za druhou. Je to skvělá prověrka před turnajem?

Vždycky mají skvělý tým, ať už mají hráče z NHL, nebo z Evropy. Nebude to nic lehkého.

Je mistrovství světa doma velká motivace?

Nikdy jsem na šampionátu nehrál, a tak to je pro mě velké. Doufám, že mi to vyjde.

Je mistrovství něco, co vám v kariéře chybělo?

Pokaždé jsem o to stál, ale kromě jednoho roku, kdy jsem byl zraněný, jsem vždy hrál play off NHL. Kdybych mohl dřív, dorazil bych, ale došlo na to až nyní. Jsem rád, že pozvánka přišla a o místo se chci poprat.

Útočník Tomáš Nosek ujíždí během oslabení v zápase s Finskem na Českých hokejových hrách.

Kouč Radim Rulík často říká, že obsazuje role. Vy v NHL platíte za ceněného člena třetí a čtvrté formace s výborným bráněním. Je to pro vás nyní změna, že máte víc ofenzivních úkolů?

Každý útočník je rád za prostor na přesilovce, když se může víc pustit do ofenzivy. V NHL mám škatulku, ze které se těžko dostáváte. To ale neznamená, že jsem se odnaučil útočit.

Dá se tohle přepnout rychle?

No v té přesilovce, když ji celý rok nehrajete, to trochu trvá, ale ono je to nakonec vlastně to samé, jako ve vyrovnané hře. Dá se to přepnout.

Jaká byla sezona v New Jersey?

Poznamenaná zraněním. Půl sezony jsem byl mimo, byl jsem na operaci. Nechtěl bych to moc rozebírat. Ono v půli sezony se snažíte naskočit do rozjetého vlaku a je to těžké. Ke konci jsem se ale rozehrál a bylo to znát jak na času na ledě, tak i v bodech.

Bylo v týmu před koncem sezony mistrovství světa v Praze velké téma?

Jede hodně kluků od nás. Mercer jede za Kanadu, Holzer za Švédy, Jack Hughes za Ameriku a to nejsou ani všichni. Co jsme se tak bavili, tak Praha láká a všichni chtějí jet.

Švýcary z New Jersey Hischiera se Sieghenthalerem a Schmidem budete provádět po Brně?

Ještě jsme si nenapsali, ale mají přiletět někdy během dne, tak se určitě pozdravit půjdeme.

Nemáte smlouvu na další sezonu. Máte alespoň z výstupní prohlídky nějaké indicie, že ze strany New Jersey je zájem pokračovat?

To jsou takové ty řeči, které slyšíte vždy, ale pak se nemusí potvrdit. Takže ano, jsou se mnou spokojení, chtěli by prodloužit spolupráci, ale záleží na tom, zda je to pravda nebo ne. Loni jsem toto slyšel od Bostonu a tak jsem ani nejednal z dalšími týmy, což mě pak stálo prostor pro jednání jinde, když nabídka od Bruins nepřišla. Jestli mi tedy nedají smlouvu dříve, tak se budu poohlížet jinde. Nebudu čekat tak dlouho, jako loni.

Neměli ale Bruins zájem o vaše služby ještě nyní v průběhu sezony před uzávěrkou přestupů?

Zájem tam byl. Měl jsem zrovna těžkou pozici v týmu, hrál jsem sedm nebo osm minut za zápas a byl po zranění. Na nabídku jsem tedy slyšel, nebránil bych se návratu ale manažer New Jersey za mnou přišel s tím, že se moje pozice zlepší a skutečně jsem pak hrál víc.

Jistě ale sledujete probíhající play off NHL. Fandíte více Bostonu jako jeho bývalý hráč, nebo držíte palce Torontu, aby vám přijeli do reprezentace kamarádi David Pastrňák, Pavel Zacha či Jakub Lauko?

V Torontu znám akorát Davida Kämpfa, v Bostonu skoro každého a tak to přeji klukům z Bostonu. Samozřejmě bych byl rád, kdyby přijeli do Prahy a pomohli nám, ale já dobře vím, jak složité je vůbec mít šanci bojovat o Stanley Cup. V sedmém utkání přeji Bostonu.