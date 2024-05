Zbabělé, je jako neřízená střela. Finové tepou Gudase, atmosféru naopak chválí

Co přesně jim vadilo? Nešlo o dva nedovolené zákroky, po nichž usedl na trestnou lavici a poslal domácí výběr do oslabení, ale o nezaviněný střet z devětapadesáté minuty.

Gudase se u střídačky snažil trefit rozjetý Saku Mäenalanen. Zkušený obránce si ho všiml, stačil se rychle přikrčit a nárazu se vyhnul.

Vytáhlý útočník na to konto vletěl do mantinelu. Ihned po střetu zamířil do kabiny a zpět už se nevrátil, při nepříjemném střetu si s největší pravděpodobností poranil rameno.

„Šlo o nechutný a zbabělý čin,“ okomentoval situaci pro web Iltalehti bývalý finský reprezentant a držitel čtyř medailí ze světových šampionátů Lasse Kukkonen.

Český obránce Radko Gudas a finský útočník Mikael Granlund se pošťuchují během hokejového MS v Praze.

A v ostřejších slovech na adresu českého reprezentanta pokračoval: „Ví se o něm, že se často pohybuje v šedé zóně. Tohle bylo opravdu pobuřující.“

Ke kritice se přidal i další někdejší hokejista Ismo Lehkonen. „Měl se mu postavit, ne se zbaběle přikrčit. Moc dobře věděl, co dělá. Je jako neřízená střela,“ uvedl pro veřejnoprávní rozhlasová a televizní společnost YLE.

Fanoušci na tribunách naopak Gudasovo počínání v souboji s Mäenalanenem ocenili potleskem.

Ani český bek si nebyl vědom toho, že by udělal něco špatně: „Bojoval jsem ve středním pásmu o puk, snažil jsem se ho pokrýt a nahodit. On si na mě špatně najel.“

Po skončení utkání se k jednotlivým zákrokům či rozhodnutím dvojice hlavních sudích vyjadřovat nechtěl. „Nevím, jestli to můžu komentovat, aby mi někdo nedal pokutu,“ řekl novinářům.

Zároveň si uvědomoval, že dvěma vyloučeními spoluhráčům úplně nepomohl. Zvlášť jeho faul na konci třetí dvacetiminutovky, které přeteklo do prodloužení, mohl mít pro národní tým nepříjemné následky.

Maskot Bobek roztleskává fanoušky během zápasu Česko vs. Finsko na hokejovém MS v Praze.

Finská média ale jinak českou reprezentaci chválila. Uznala, že výběr kouče Radima Rulíka soupeře většinu času přehrával, vypracoval si více šancí a velmi dobře se pohyboval.

„Jalonenova parta jim nedokázala konkurovat téměř v ničem s výjimkou výkonu brankáře,“ uvedl novinář Simo Arkko v komentáři pro YLE.