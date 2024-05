Gudas v Brně: dětství v krasobruslení, za manželkou chodil do divadla

V brněnské hokejové aréně byly ještě staré dřevěné sedačky a měla nižší kapacitu, když tam na konci října 2006 debutoval v mužské soutěži obránce Radko Gudas. I na to, jak tehdy přijel s Berounem na Kometu k zápasu první ligy, si může jeden z nejlepších tuzemských beků současnosti vzpomenout tento týden v Brně.

„Mám to tady hrozně rád. Brno je pro mě srdeční záležitost,“ svěřuje se třiatřicetiletý tvrďák.

Česko – Švýcarsko Zápas budeme od 16 hodin sledovat online.

Že jsou to nadnesená slova? U Gudase ne, protože ho s Brnem pojí daleko víc než jeden dávno zapomenutý zápas. Tak například díky tomu, že za Kometu v sezoně 1995/96 hrál extraligu jeho otec Leo, zde Radko strávil i necelý rok během svého dětství. Některé brněnské čtvrti si dodnes pamatuje.

„Bydleli jsme v Kohoutovicích. Ale v Jundrově máme kamaráda (bývalého hokejistu) Michala Konečného, díky čemuž je mi Jundrov mnohem blíž. Chodili jsme na tenisové kurty, na hřiště na fotbálek. S mladým Konym (útočníkem Jakubem Konečným) jsme jezdili na dovolené, přátelství od dětství udržuji s jeho sestrou. Zastavujeme se tam s rodinou pravidelně, tenis a točená kofola k mému létu v Brně patří,“ odhaluje vousatý chasník.

Hokej začínal hrát už jako tříletý, takže v Brně – tehdy mu bylo pět let – už chodil i bruslit. Překvapivě však do krasobruslařského kroužku. „Myslím si, že to byl jediný rok, kdy jsem tady v krasohale absolvoval takové kurzy. Ono je pro kluka jedno, na jakých bruslích stojí, hlavně když ho vede trenér. Naučí se bruslit a pak je pro něho daleko snadnější zapojit hokejku,“ pokyvuje Gudas hlavou.

Hokejová rodina pohromadě: uprostřed Radko Gudas, zleva jeho otec Leo, manželka Barbora, maminka Radomíra a sestra Karolina. (MS 2019)

„Pamatuji si, i jak jsem chodil na zimák za Lužánky koukat na tátovy zápasy, jaká tam byla atmosféra, jak jsme s mámou a ségrou v davu lidí. Vracím se sem moc rád,“ hlásí opora Anaheimu v NHL.

Ani to ještě není z Gudasových brněnských vzpomínek a zážitků zdaleka vše. Před odchodem do zámoří jezdil do jihomoravské metropole za budoucí manželkou, tehdy začínající herečkou Barborou Chrenkovou, která zde studovala muzikálové herectví na JAMU a hrála v několika představeních.

„Nevím už všechny jejich názvy, ale bezpečně si manželku pamatuji v muzikálu Donaha! v Městském divadle, protože ten mi způsobil šok,“ rozesměje se statný zadák při vzpomínce na šlágr, postavený na příběhu party zoufalců, v nichž vzklíčí nápad vydělávat si erotickými scénami.

„Absolventské představení se jmenovalo Jerry Springer – Opera. Tehdy jsem tady strávil opravdu hodně času. Jakmile jsem mohl, seděl jsem v hledišti, když manželka hrála. K té době pro nás patřilo i pár barů, které teď nechci jmenovat, Svoboďák (náměstí Svobody) v centru města a koleje, na nichž žena bydlela. Takže to taky pro mě má i mládenecký nádech,“ ohlíží se Gudas.

Na rozdíl od otce Lea za ním manželka do Brna na začátek Českých hokejových her nedorazila, což bylo způsobeno pozdním příletem ze zámoří. „Přiletěla ve středu, děti mají ještě posunutý čas a nedělají jí to jednoduché. Kdybychom byli doma už před týdnem, určitě by na nějaký zápas přijela. Měla v Brně spoustu kamarádů, s nimiž by se ráda viděla,“ vyprávěl Gudas na začátku víkendu.

Herečka Barbora Chrenková (zcela vpravo) v muzikálu Donaha! v Městském divadle Brno.

Netají se vděčností manželce za to, jaké zázemí mu vytváří. Kdysi se vzdala své divadelní kariéry, aby mohla Gudase následovat do NHL, a nehraje dodnes. Věnuje se ale zpěvu.

„Se švagrovou, která také studovala JAMU, si v létě vždycky dají pár koncertů. Ve Státech má učitele, učí se hře na hudební nástroje. Naše dcera Leontýnka začala do kumštu taky trochu fušovat, dostala se do svého prvního muzikálu, minulý víkend ho v Americe odehráli,“ líčí hrdý otec.

Dřív se s manželkou věnoval i společenským tancům. „Nevypadám na to, že?“ roztáhne ústa do úsměvu při pohledu na své mohutné nohy. „Pár let jsem to zvládl a bavilo mě to,“ prozrazuje reprezentant.