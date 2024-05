Až mi příště sundají helmu... Gudas už ví co dělat. Norům se dostával pod kůži

O něco vyhrocenější zápas než v pátek proti Finům, že?

Já tohle miluju. Bohužel jsem jednou oslabil tým, ale ponaučil jsem se z toho a už vím, jaká jsou tu pravidla. Až mi příště někdo sundá helmu, pojedu na střídačku.

Rozhodčí na vás křičel, abyste jel střídat. Slyšel jste ho?

Vůbec. Je tam takový hluk, že občas neslyším ani sám sebe.

Často jste se na ledě potkával v soubojích s norskou hvězdou Zuccarellem. To nebyla náhoda, že?

Ne, nás pak dávali na obranu, když tlačili zase víc do útoku, takže naši defenzivní obránci hráli víc. Jsem rád za důvěru trenéra i za to, že to takhle vyšlo. Nakonec za mě bral i dvě minuty, to je jedině dobře.

Proč Gudase vyloučili? Podívejte se na video:

Po první třetině jste si ho našel cestou do kabiny a narazil do něj ramenem.

Jo, já koukal na jinou stranu a viděl jsem ho na poslední chvíli. Když se jim dokážu dostat pod kůži, je to jenom lepší. Jen ať se soustředí víc na mě než na hokej. Všichni makali, všichni tlačili a nemyslím, že by jim někdo uhnul.

Za jeden efektní hit dostal dvě minuty Michal Kempný. Mělo by se za takové věci vylučovat?

Těžko říct, bylo to zhodnocené jako faul.

Výhra je po průběhu první třetiny asi zlatá, že?

Stoprocentně. Měli jsme šance od začátku, začali jsme dobře, jenom jsme párkrát otočili puk a skončilo to u nás v bráně. Vůbec jsme to Mrázovi neudělali jednoduché, ale potom nás tam podržel. Je to super týmové vítězství.

Co se vám honilo hlavou za stavu 1:3?

Já jsem nám věřil. Stejně jako všichni ostatní, kteří tu s námi jsou. Nikdo nevěšel hlavu a věděli jsme, že máme puk na hokejce, máme šance a jsme lepší. Oni v podstatě blokovali na poslední dech a bylo vidět, že už jim docházejí síly.

Což se projevilo později.

Když už nemohli tlačit a nemohli se udržet na puku v naší zóně, tak jsme je rozebrali. Ukázali jsme sílu týmu a vůli, že i když prohráváme o gól nebo o dva, tak nikdo neskládá zbraně a všichni makají a věří systému. Když takhle budeme pokračovat, budeme se lepšit a lepšit.

Jak vám pomohli diváci?

Moc si to užívám. Když celý stadion skáče a celé se to hýbe... Super. Přál bych každému, aby si to zažil.

Fanoušci skákali i za nepříznivého stavu.

Člověka to dokáže úplně nabudit. Fakt nebylo slyšet ani sama sebe, takže jsme si museli probrat na střídačce, co budeme hrát. Kluci ukázali, že v nich bojovný duch je a že do toho srdce dávají.

Co jste říkal na výkon Červenky?

Existuje důvod, proč je náš lídr a kapitán. Proč odehrál 200 zápasů v nároďáku. Je to jenom třešinka na dortu, že nás dokázal takhle na začátku nabudit, dát dva rychlé góly a být tam pro nás. Všichni za ním budeme šlapat, je vidět, že má céčko právem.

Není reliktem starých časů v tom, s jakým hraje přehledem?

Přesně tak, potřebujete mít v týmu hráče jako on. Dokáže podržet puk, vymyslet nějakou věc navíc. Jeden z nejlepších kapitánů, jakého jsme si mohli přát. Jsem hrozně rád, že se mu daří a vede nás takovým směrem. Kdyby nehrál takhle dobře, nevím, jestli bychom to dokázali otočit.

Ještě k Mrázkovi, vážně neměl jednoduché utkání, že? Dohromady jedenáct střel za celý zápas.

V podstatě si z toho nic nedělal a věděl, že další důležité zákroky jsou před ním. Bylo vidět, že má na konci chladnou hlavu, podržel nás. Měli tam pár nepříjemných střel, které hezky pochytal. Naši brankáři si věří, mají sebevědomí a dokážou na konci rozhodnout.