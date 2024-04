Angelina Jolie tvrdí, že ji exmanžel Brad Pitt dlouhodobě fyzicky týral

Angelina Jolie prodala v roce 2021 bez Pittova souhlasu svou část vinic Château Miraval společnosti Tenute del Monde. Její mateřskou společností je výrobce lihovin Stoli Group, ovládaný ruským oligarchou Jurijem Sheflerem. Pitt žaluje Angelinu za to, že její společnost Nouvel měla podle smlouvy nabídnout Pittově společnosti Mondo Bongo předkupní právo, což herečka prodejem vinic ruskému oligarchovi porušila.

V návrhu podaném u losangeleského Vrchního soudu nyní Angelina Jolie tvrdí, že se snažila Pittovi svůj podíl v podniku prodat, ale jednání nakonec zkrachovala poté, co herec koupi podmínil hereččiným podpisem dohody o mlčenlivosti.

Podle Angeliny Jolie jí měla dohoda zakazovat mluvit mimo soudní místnost o týrání jí i jejich dětí, aby nebyla poškozena Pittova pověst a jeho podnikání ve vinařství Miraval. „Fyzické týrání začalo dávno před rodinnou cestou letadlem z Francie do Los Angeles v září 2016,“ tvrdí Jolie v soudním dokumentu. Žádné konkrétní incidenty však nepopsala.

Jolie obvinila Pitta z fyzického i psychického týrání poprvé v říjnu 2022, když zmínila incident, který se měl odehrát na palubě jejich soukromého letadla. Pitt tehdy podle žaloby herečku urazil, jedno z dětí se jí přitom zastalo. Při následné potyčce Pitta s Jolie, kdy se herečka podle svých slov snažila dítě před manželem bránit, si při pádu poranila záda a loket.

Angelina Jolie a Brad Pitt se svými dětmi (červen 2015)

„Během tohoto letu to bylo poprvé, kdy se Pitt dopustil násilí také vůči jeho dětem. Jolie proto podala žádost o rozvod,“ informovali tehdy právníci herečky.

„Angelina Jolie u soudu prostřednictvím svědectví, e-mailů, fotografií a dalších důkazů prokáže, proč byl Brad Pitt tak znepokojen svým vlastním pochybením, že zmařil svou vlastní dohodu o koupi podílu Angeliny Jolie ve společnosti Miraval, protože odmítla souhlasit s jeho novou, rozsáhlou smlouvou o mlčenlivosti,“ uvádí advokát herečky.

V dokumentech se dále uvádí, že Jolie nepodala v souvislosti s údajnou hádkou v letadle na manžela žalobu, protože se domnívala, že nejlepší by bylo, kdyby Pitt přijal odpovědnost za své chování a pomohl rodině zotavit se z posttraumatického stresu, který jí způsobil.

Advokát herečky Paul Murphy ve svém prohlášení pro CNN dále uvedl: „Pan Pitt odmítl koupit podíl paní Jolie, když se nenechala umlčet jeho smlouvou o mlčenlivosti. Tím, že odmítl koupit její podíl, ale pak ji zažaloval, ukázal, proč je pro něj ta smlouva tak důležitá. Doufal, že pohřbí týrání paní Jolie a jejich rodiny.

Herec dlouho bojoval o společnou péči o děti, nyní se však smiřuje s ústupky. Podle webu Daily Mail herec upouští od společné péče, neboť ho tyto tahanice unavují a jeho děti stresují. Dává tak Jolie primární právo na výchovu a snaží se alespoň vyjednat pravidelné návštěvy.

Brad Pitt a Angelina Jolie (Beverly Hills, 15. ledna 2007)

O domácím násilí promluvila herečka před třemi lety v rozhovoru pro magazín Harper´s Bazaar. „Domácí násilí je všude kolem nás. Lidé to často odmítají vidět, i když se to děje přímo před jejich očima. Proč? Protože je snadnější odvrátit pohled. Snažte se být týranému člověku co nejblíže a dejte mu jasně najevo, že jste tu pro něj. Informujte se o různých formách domácího násilí. Zjistěte si, jak trauma ovlivňuje zdraví a může vést dokonce i k biologickým změnám, zejména u dětí. Berte to vážně,“ apelovala.

Brad Pitt přiznal v prosinci 2019 problémy s alkoholismem. „Měl jsem opravdu velké problémy s pitím. Utápění se v alkoholu bylo pro mě jediným způsobem, jak na chvíli od všeho utéct. Na spoustu věcí, které jsem v životě udělal, rozhodně nejsem pyšný. Ale byla to velká lekce. Neplakal jsem snad dvacet předchozích let. A teď? Dojímají mě mé děti, přátelé i návštěva míst, kde jsem vyrůstal. Myslím si, že to je opravdu dobré znamení,“ řekl ve velkém rozhovoru pro magazín Interview, ve kterém ho zpovídal herecký kolega Anthony Hopkins.

Pitt a Jolie se dali dohromady při natáčení snímku Pan a paní Smithovi.

Pitt a Jolie spolu žili dvanáct let, v srpnu 2014 svazek zpečetili svatbou. Ze šesti dětí, které Pitt a Jolie spolu vychovávali, jsou tři vlastní a tři adoptované.

Brad Pitt se už jednou rozvedl, a to právě kvůli Angelině. Jeho první ženou byla Jennifer Anistonová, s níž se oženil v roce 2000. Herečka podala žádost o rozvod v roce 2005.

Angelina Jolie má za sebou už dvě manželství. S Billym Bobem Thorntonem žila v letech 2000 až 2003. S Jonnym Lee Millerem se vzali v roce 1996 a rozvedli o tři roky později.