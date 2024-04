Plastiky prsou lituji. Můj vzhled lidé nikdy nepřijali, říká Kylie Jennerová

Kylie Jennerová se proslavila v pouhých devíti letech v rodinné reality show Keeping Up with the Kardashians. Jako nejmladší ze sester působila kdysi trochu jako šedá myška. Od té doby ale prošla obrovskou proměnou.

Opakovaně tvrdila, že žádné plastiky nemá a změna jejího vzhledu tkví jen v dokonalé práci s make-upem. „Viděli jste mě vyrůstat už od mých devíti let. Můj obličej se stále mění. Teď už vím, jak se mám líčit, konturovat a vůbec. Nejsem rozhodně proti chirurgickým zákrokům. Ale teď po nich netoužím,“ říkala ve svých šestnácti letech.

Lidé jí to ale nevěřili a tak šla nakonec s pravdou ven. Přiznala, že si nechala dát výplně do rtů. Později také prozradila, že byla na plastice prsou, které ovšem lituje. Fanoušci jsou však stále přesvědčeni, že zákroků podstoupila mnohem víc, protože se už téměř vůbec nepodobá svému mladšímu já. Také podle plastických chirurgů, kteří pro deník Daily Mail posuzovali její fotky, má mimo jiné i plastiku nosu, výplně lícních kostí a upravené pozadí.

Kylie Jennerová v letech 2013 a 2024

„To jsou prostě roky a roky pocitu, že můj obličej a můj vzhled lidi nikdy nepřijali,“ postěžovala si podnikatelka v rozhovoru pro The New York Times. Na výtky vůči svému vzhledu a proměně si ale už zvykla. „Teď už nikdo nemůže říct nic, co by mi ublížilo,“ dodala.

Jennerová tvrdí, že v dospívání neměla kvůli sestrám ani komentářům na sociálních sítích nízké sebevědomí, jak se mnozí domnívají. „Jedna z nejmylnějších představ o mně je, že jsem byla nejisté dítě a nechala jsem se tolikrát operovat, abych změnila celý obličej, což není pravda,“ říká. „Mám pouze výplně ve rtech a myslím, že nechci, aby to bylo součástí mého příběhu. Vždycky si budu přát, aby všichni milovali sami sebe takové, jací jsou,“ dodala.

Ačkoli fanoušci jí na sociálních sítích stále píší komentáře o tom, jak moc je umělá a plastiková a jak byla kdysi přirozená a hezčí, na svém novém vzhledu vydělala Jennerová miliony. Prodává vlastní kosmetiku a její make-up je velice populární. Je dokonce nejvýdělečnější členkou rodiny.

Poslední dobou svůj vzhled mění hlavně kvůli dětem. Zahodila příčesky a různé doplňky. „Nemám už hustou hřívu až na zadek, prodloužené řasy, ani dlouhé drápy,“ prozradila s tím, že se jí to tak líbí. A líbí se to očividně i jejímu příteli, kterým je už rok herec Timothée Chalamet.