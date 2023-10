Kim Kardashianová prodává podprsenku s bradavkami. Přirovnává je k ledovcům

„Teplota na Zemi stoupá stále výš a výš. I hladiny moří stoupají,“ říká ve videu podnikatelka Kim Kardashianová. Sedí přitom za počítačem, který byl pravděpodobně naposledy použit přibližně v roce 1989.

S brýlemi na očích upřesňuje, že i když sama rozhodně není žádná vědkyně, věří, že každý může využít své znalosti, zkušenosti a nápady k tomu, aby přispěl k dobré věci.

„Představuji vám proto zcela novou podprsenku s bradavkami. Ať je venku jakkoli horko, vy budete vždy vypadat chladně a cool. Některé dny jsou tvrdé, ale tyto bradavky jsou tvrdší. A na rozdíl od ledovců nikdy nikam nezmizí,“ dodává hvězda reality show Kardashianovi.

Podprsenky s bradavkami mají být k dispozici od 31. října a podle fanoušků Kardashianové se vyprodají rychleji než vstupenky na hudební festival Glastonbury.

Někteří sledující byli novým produktem známé podnikatelky zmateni a byli přesvědčeni, že reklamní kampaň je jen tajným skečem pro noční show SNL (Saturday Night Live).

Mnoho žen bývalou manželku rapera Kanyeho Westa chválí za skvělý nápad. „Mám za sebou rakovinu prsu a přišla jsem o obě ňadra. Teď se zas konečně budu cítit žensky jako kdysi, ani nevíte, jak jsem díky tomuto nápadu šťastná,“ píše jedna z uživatelek Instagramu.

V komentářích se objevují pochvalné výkřiky mnoha žen i mužů. „S něčím takovým vážně může přijít jen Kim, je to revoluční a geniální nápad, něco opravdu perfektního, co na trhu chybělo,“ velebí Kardashianovou další sledující.

Další píší, že nápad nechápou. „Takové bradavky mám pořád a stydím se za to,“ píše jedna z žen. Některé muže zas bradavky děsí už jen tím, že nejsou pravé. „Je to umělina, zkrátka fake. To samé jako umělé řasy, příčesky, make-up. Někoho sbalíte večer v klubu a ráno se pak probudíte vedle úplně jiného člověka. To nemám rád,“ postěžoval si jeden z nich.

Deset procent z prodeje speciální podprsenky daruje podnikatelka neziskové organizaci s názvem One Percent For The Planet.

ANKETA: Zaujala vás podprsenka s bradavkami? celkem hlasů: 192 Ano, hned bych si ji koupila 12 %(23 hlasů) Ano, hned bych ji partnerce pořídil 15 %(28 hlasů) Ne, je to hloupost 73 %(141 hlasů)

VIDEO: Kim Kardashianová představila podprsenku s bradavkami: