Už umím říct ne, chce se Kristina Kloubková pochlubit psychoterapeutovi

„Musím říct, že jsem se natáčení bála. Ale nakonec mám pocit, že to pro mě byla jakási autoterapie a že se to tím celé uzavřelo,“ vzpomíná moderátorka. „Mám na ni dobré ohlasy a to mě nesmírně těší. Na sociálních sítích se mi ozvaly ženy s podobným osudem a moc mi děkovaly, že jsem to téma otevřela. Psala mi třeba maminka, že totéž prožívá její dcera a že jim to oběma moc pomohlo. Je třeba, aby na na to člověk nebyl sám, aby své pocity sdílel a řekl si o pomoc, pokud se ocitne v takové situaci. Proto jsem o tom promluvila.“

Pozitivně hodnotili dokument i její rodiče. „Nikdo z rodiny moc nevěděl, do čeho jdeme, ale mámě se to moc líbilo a tátovi taky, za což jsem ráda, protože to nebyly úplně jednoduché věci, které jsem tam i v rámci svého dětství odkrývala,“ prozradila.

Kristina Kloubková s dcerou Jasmínkou v pořadu 13. komnata.

Ve pořadu dokonce zaznělo, že uvažovala o sebevraždě, když se jí Jasmínka narodila. Dcera, kterou má se svým prvním partnerem, ale zatím o ničem neví. „Myslím si, že není vhodné, aby slyšela, jaké bolesti a strasti jsem měla, když byla maličká,“ vysvětluje moderátorka Televizních novin na Nově. „Jednou s ní o tom určit mluvit budu, máme celkem otevřený vztah, ale zatím je pořád dítě, i když dnes už spíš slečna.“

Moderátorčin problém spočíval v tom, že se snažila být v každém ohledu perfektní. „Má to spousta žen. Chceme být dokonalými ženami, partnerkami, maminkami i pracovnicemi, všechno dělat nejlíp jak dokážeme. Terapie mě naučily víc vnímat svoje tělo. Ukazuje mi, když jsem unavená a řekne stop. Takže teď si daleko víc dopřávám odpočinek než předtím. Lehnu si s knížkou a čtu si, nebo chodím pravidelně na procházky, což mi dělá dobře,“ přiznává.

Kristina Kloubková se už pět měsíců po narození dcery vracela do práce. Musela, protože v dané chvíli měla větší šanci uživit rodinu než otec dítěte. Násilně tedy přerušila kojení. Přesto partnera z ničeho neviní. „Mít parťáka vedle sebe je důležité, ale ta rozhodnutí v životě jsou na nás. A když se člověk poslouchá, tak ví, co má dělat, ale když se neposlouchá, jde to do kopru,“ míní.

Po rozchodu jsou expartneři ve spojení hlavně kvůli dceři. Otec bydlí v Brně a Jasmínka, kterou má Kristina ve výlučné péči, za ním dojíždí. „Já si myslím, že jsme se potkali správně, máme krásnou dceru, kterou oba milujeme, takže to tak mělo být. Nemá cenu vracet se k tomu, co bylo. To je další věc, kterou jsem se naučila. Neřešit minulost a to, co už nemůžu změnit. Prostě stalo se a nic už s tím teď neudělám,“ říká.

Jasmína se věnuje karate. Bojová umění ji zajímají dlouhodobě, ale o svoje se už přihlásily i geny. „Tancuje a jde jí to, má to v sobě. Dál pokračuje v karate a k tomu maluje,“ pochlubila se moderátorka, která se v minulosti věnovala tanci a vystudovala balet na taneční konzervatoři.

Kristina Kloubková a Václav Kuneš

Když byla Jasmínka malá, měla Kristina Kloubková tři práce. Moderovala, vytvářela choreografie, tancovala a občas se dostala k práci i jako herečka. Teď se věnuje jenom televizi. „Kamil Houska, můj šéf, který mě zná od té doby co jsem na Nově, což je sedmnáct let, věděl, co se mi stalo, řešili jsme to spolu. Vyšel mi vstříc, je tam lidská domluva. Ale já normálně pracuju. Dělám Televizní noviny v 19:30, každou středu mám pořad Kafe s Kristinou ve Snídani s Novou, občas za někoho zaskakuju a do toho někdy točím Víkend,“ řekla.

Moderátorka tři a půl roku chodila k psychoterapeutovi. „Pořád tady ta možnost kontaktovat ho je a já jsem za ta otevřená zadní vrátka ráda. Zatím ale nepřišla situace, abych se cítila špatně a musela mu zavolat. Spíš jsem se mu chtěla pochlubit se svými úspěchy. Například, že už dokážu říct ne,“ prohlásila.

Současný Kristinin partner Václav Kuneš se rovněž věnuje tanci. Poznali se na konzervatoři. Tanečník a choreograf má z předchozího vztahu už sedmnáctiletou dceru, která žije v Japonsku. Právě Kuneš odvezl Kloubkovou do nemocnice, když její tělo přestávalo nápor zvládat. Tam jí dočasně nasadili antidepresiva.

„Mě zachránil partner, Iveta Bartošová takovou oporu neměla, což je škoda,“ konstatovala Kristina Kloubková po zhlédnutí třídílného dokumentu Málo mě znáš, který o zpěvačce natočila Nova.