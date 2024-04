Bianca Censori opět pobuřuje, ukázala prsa i klín v průsvitných šatech

I když Bianca Censori může působit díky svému pohledu raněné laně jako jasná oběť manipulátora, podle jejích přátel je za nahými „modely“, ve kterých se objevuje ve společnosti po boku manžela Kanyeho Westa, velice dobře promyšlený dlouhodobý byznys plán.

„Bianca není žádná chudinka, ani někdo, koho byste mohli k něčemu nutit nebo s ním zametat. Je to vystudovaná architektka a designérka, velmi chytrá žena. Své rodině sama řekla, že moc dobře ví, co dělá. Ví, že sex prodává a její nahota je zkrátka jen marketingová záležitost,“ řekl jeden z jejích přátel deníku Daily Mail.

„Myslím, že na těch bizarních outfitech má velký podíl i ona sama. Vždycky uměla riskovat a ví, že tohle je její chvíle a ta nebude trvat věčně. Snaží se ze své současné popularity a zájmu vytřískat, co se dá. To je logické,“ dodal.

Modelka Bianca Censori (Los Angeles, 8. dubna 2024)

Bianca Censori je dcerou australského heroinového dealera Elia „Lea“ Censoriho, který strávil velkou část života ve vězení. Také jeho bratr, Biančin strýček Eris, nebyl žádným svatouškem. Gangster, známý jako „Melbournský Al Capone“, byl v minulosti odsouzen k trestu smrti.

Australanka Bianca se po studiu architektury na Melbournské univerzitě vydala do Spojených států. Od roku 2020 je mimo jiné designérkou značky Yeezy Kanyeho Westa a má také vlastní značku šperků Nylons.

Počátkem září 2023 způsobila s manželem skandál v italských Benátkách, když se projížděli na lodi, zatímco ona měla hlavu zabořenou v jeho rozkroku. Podle turistů z jiné lodi Bianca rapera orálně uspokojovala. Když si je začali natáčet na telefony, West vstal a s holou zadnicí se přesunul do kajuty. Přepravní společnost následně oznámila, že raper s partnerkou mají u nich doživotní zákaz využívání nabízených služeb.

Profesionální celebrita a podnikatelka Kim Kardashianová (43) má s Westem čtyři potomky, s raperem trpícím bipolární poruchou se rozvedla po sedmi letech manželství v listopadu 2022. Chování jejího exmanžela ji znepokojuje hlavně kvůli jejich dětem. „Občas je dost těžké jim vysvětlovat, proč jejich táta dělá některé věci. A zároveň mám o něj vážné obavy,“ svěřila se.

Přiznala také, že i jí kdysi West kompletně vyměnil šatník. „Vždycky jsem si myslela, že mám dobrý styl, dokud jsem nepotkala jeho. Řekl mi do očí, že můj styl je naprosto příšerný. V devadesátkách mě pak oblékal a radil, v čem mám chodit ven i do společnosti. Posílal mi často v průběhu dne a i v noci e-maily s fotkami outfitů, ve kterých bych se měla podle něj ukazovat a které by mi slušely“ popsala miliardářka v jednom z dílů reality show Keeping Up With The Kardashians.