Sex se šéfem, tchánem či kamarádkou. Erotické sny nás mají probudit k činu

Sny mají několik úrovní: povrchovou, symbolickou a archetypální. Na té povrchové můžeme vnímat sen jako zpracování vzpomínek a vjemů, které jsme v bdělé části života nastřádali, na té symbolické je i sexualita symbolem – většinou spojení, prolnutí, intimity, blízkosti. I protagonisté erotického snu jsou symboly – to znamená, že zastupují nějakou naši část.

Odbornice Olga Plíčková, která se psychologií snů a hlubinnou psychologií zabývá už dvě desetiletí, vysvětluje: „Dejme tomu, že se ženě zdá o vášnivém a nesmírně naplňujícím erotickém zážitku s kolegou, kterého ve skutečnosti ani nemá ráda. Samu sebe by popsala jako vstřícnou, empatickou a komunikativní; kolega je oproti tomu podle ní arogantní a namyšlený. Když ji požádám, aby mi řekla, jaké výhody jeho chování má, zmíní tah na branku, schopnost ochránit si svoje hranice a prosadit, co chce. Na symbolické úrovni jí tedy sen ukazuje, jak blaženě by se mohla cítit v okamžiku, kdy by sama v sobě propojila svou empatii a vstřícnost, symbolizované ve snu, se schopností ochránit si své hranice a prosadit se, což ve snu symbolizuje její kolega.“