Cvičí pětkrát týdně. Kvůli věku musím makat dvakrát tolik, říká zpěvačka Cher

Jestliže se o někom říká, že dokáže zastavit čas, pak právě Cher je toho výmluvným příkladem. Přestože letos v květnu oslaví 78 let, do důchodu se ještě zdaleka nechystá. Při jejích vystoupeních byste jí hádali sotva padesátku. Extravagantní, vyzývavé modely, které často mnohem víc odhalují, než zakrývají, vysoké podpatky, odvážné taneční kreace a její nevyčerpatelná energie vás ani na moment nenechají na pochybách, že před sebou máte skutečnou ženu – bohyni, divokou, nespoutanou Amazonku, která to dokáže pořádně roztočit, a to nejen na pódiu, ale i v životě. Člověk by řekl: To se někdo umí narodit! Nenechte se však mýlit. Není všechno tak růžové, jak to na první pohled vypadá.

„Chápu to, Alexander má zuby zdobené diamanty, po těle tetování, bílé vlasy a je o hodně mladší než já. Přesto mi přijde legrační, když se někdo zajímá o cizí milostný život.“