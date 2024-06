Každý druhý muž do pětadvaceti let ještě neměl sex, říká psychosexuoložka

Z vašeho průzkumu vyplývá, že sex lidi zajímá čím dál méně. Čím to je?

On je zajímá celkem dost, jen ho méně provozují, a to především sex s druhou osobou, tam k poklesu opravdu došlo. Úplný populační průměr – tedy to, že máme pohlavní styk jen jednou za měsíc – nezní zrovna optimistický, ale to číslo v uvozovkách kazí fakt, že populace stárne a osoby staršího věku už tak sexuálně aktivní nebývají. U lidí, kteří žijí v partnerském vztahu, to vypadá daleko lépe, sex mají jednou až dvakrát za týden.

Všimla jsem si kategorie Muži 18 až 25 let, v níž každý druhý ještě neměl žádný sex. U žen je to lepší, ale stejně mě to překvapuje.

Osob, které neměly sex, je v téhle kategorii opravdu hodně. Je to i tím, že právě v tomhle věku je ještě hodně takových, co ještě nemají partnerský vztah. To s tím dost souvisí.