Čtyři typy žen, které by chtěl mít každý muž po svém boku. Jste mezi nimi?

Tak trochu mrcha

Nadprůměrné sebevědomí je základním pilířem spokojenosti, a to nejen v linii milostné, také kvůli vlastní existenci. Mít „depky“ kvůli vzhledu, brát si vše příliš osobně, neumět říkat ne, podřizovat svůj život druhým, z toho moc štěstí upřímně nekouká.

Jestli chcete mít kvalitní vztah sama se sebou i s jiným člověkem, pak musíte být zkrátka alespoň částečným sobcem. Nevzdávat se vlastních koníčků kvůli lásce, mít na piedestalu priorit své potřeby, neskákat, jak někdo další píská.

Vězte či nikoliv, ale mužům opravdu nevadí partnerka, co si dvakrát do týdne dojde na jógu namísto vaření večeře. Ta, co jednou za čas vyrazí s kamarádkami na tah, případně prodloužený víkend.

Mnohem více je štve to, když jejich žena bez nich a jejich názoru, neudělá ani ránu. Samozřejmě záleží na typu dotyčného. Existují i jedinci, kteří totální odevzdanost potřebují, jenže, chcete být s někým takovým?