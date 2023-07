Muž nebude čekat měsíc na rande, říká šéfka seznamky a expolitička Mertlová

Seznamku jste s manželem založila před osmi lety. I vy jste se takhle seznámili, je to tak?

Ano, s Jakubem jsme se dali dohromady přes online seznamku a je to vlastně docela úsměvná historka. Rande se povedlo, bylo jasně vidět, že si rozumíme. Akorát jsem pochopila, že on vůbec netuší, kdo jsem. Rozhodla jsem se rovnou přiznat, že jsem „ta“ Kristýna Kočí. Také jsem mu hned řekla, že si odskočím a on ať si to v klidu nechá projít hlavou. A když tam nebude, až se vrátím, že to pochopím. On tam ale naštěstí pořád seděl. Připadal si prý jako ignorant, který nesleduje dění ve společnosti. Což tak samozřejmě nebylo, jen ho to prostě nenapadlo.

Spoustu lidí by asi nenapadlo, že se známá politička bude seznamovat tímto způsobem.

To je pravda. Kdo by čekal, že seznamku využívají i lidé mediálně známí? Jenže důvod je zřejmý – velmi omezené možnosti.