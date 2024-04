Čína dokončuje „neviditelný“ bombardér. Máme lepší, řekl Pentagon

„Problémem H-20 je, že když se podíváte na konstrukci systému, pravděpodobně není ani zdaleka tak dobrý jako americké platformy obtížné zjistitelnosti (low observable, jiný termín pro technologii stealth, pozn. red.). Zejména pak ty pokročilejší, které připravujeme,“ cituje portál Breaking Defense nejmenovaného činitele Pentagonu.

„Narazili na mnoho technických problémů, pokud jde o to, jak zajistit, aby tento systém fungoval podobně jako například B-2 nebo B-21,“ dodal s odkazem na americké stealth bombardéry. Jejich čínský protiklad tak podle něj pro Pentagon „není doopravdy“ důvod pro znepokojení.

Čínská armáda prvně oznámila vývoj bombardéru v roce 2016. Od té doby o něm zveřejnila jen málo informací, kromě pár propagačních videí.

V březnu letošního roku zástupce velitele letectva Čínské lidově osvobozenecké armády Wang Wej oznámil, že H-20 brzy bude představen veřejnosti. Tvrdil též, že se nesetkává s žádnými technologickými problémy.

Podle Wanga uvedení H-20 do provozu významně zvýší schopnosti čínského letectva. „Je na co být hrdý, je to vzrušující.“

Podle činitele z amerického ministerstva obrany mají tato prohlášení především propagandistickou úlohu. „Chtějí ukázat, že jsou velkou vojenskou mocností. To ale nutně neznamená, že jim (H-20) skutečně dodá takové schopnosti nebo v takovém množství, jaké by potřebovali.“

Nynějším hlavním čínským bojovým bombardérem je H-6, jemuž schopnost stealth chybí. Čínský prorežimní list Global Times připouští, že navzdory mnoha vylepšením a modernizacím nemůže letoun sám proniknout moderní protivzdušnou obranou. Čína si od H-20 slibuje, že poměr sil změní.

USA jsou lídrem v oblasti stealth technologie. V listopadu minulého roku podnikl svůj zkušební let nejnovější „neviditelný“ bombardér B-21 Raider. Americké letectvo hodlá pořídit 100 těchto strojů.

Mezi Čínou a USA vládne v současné době značné napětí. Washington považuje Peking za svou největší strategickou hrozbu a pozorně sleduje rozvoj čínské armády. Ta už v některých aspektech americkou předstihla. Má například více lodí.

Američtí činitelé ale poukazují na to, že čínské ozbrojené síly sužuje rozsáhlá korupce, která může významně ovlivnit jejich bojeschopnost. Agentura Bloomberg uvedla, že některé čínské rakety byly naplněné vodou a u některých raketových sil nešla otevřít jejich odpalovací víka.

Čínský prezident Si Ťin-pching nedávno vzbudil pozornost rozsáhlými čistkami i na nejvyšších místech armády. I když se zdály být namířené na konsolidaci moci, podle americkým činitelů se zřejmě skutečně zaměřovaly na případy korupce.

I přes tyto vnitřní problémy Američané radí Čínu nepodceňovat. „Nechci spoléhat na to, že Číňané nejsou dobří v boji, protože to nepoznáme, dokud na nás nezačnou střílet,“ uvedl činitel. „A já nechci být v situaci, kdy zjistím: ‚Aha, oni jsou vlastně tak dobří. To je problém.‘“