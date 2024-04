Med z Prahy trumfne ten z vesnice, kde jsou jen krátké trávníky, říká včelař

Sršeň asijská, která se specializuje na lov včel, byla loni v říjnu nalezena v Plzni. Šlo o první potvrzený nález tohoto invazního druhu hmyzu v České republice. Jsou v Česku větší problémy než ona? Stále se mluví o tom, že včelstev ubývá.

Zatím včelstva neubývají kvůli sršni, která je zatím jen nebezpečím. Včelstev ubývá kvůli sršni asijské třeba ve Francii, ale v Česku ne, protože tady se zatím objevilo jedno hnízdo. Včelstev ubývá i kvůli varroáze včel. Ale je třeba připomenout, že ubývá všech opylovatelů. Nejsou to jen včely, ale i čmeláci, vosy a další. Když někdo v tisku napíše, že ubývá opylovatelů, chytí se toho politici a řeknou, že budeme přispívat na včely. Pro ně je to totiž strašně jednoduchá dotace, kdy krajské zastupitelstvo odhlasuje skoro tři miliony do včelařství, pak to přehodí na včelařské spolky, které si vše zadministrují. Ne že bych proti tomu protestoval, ale dnes už řešíme i to, že krajina je převčelená. Ale málokdo to přizná.

Kdyby včela byla obratlovec, možná dneska řešíme týrání zvířat.