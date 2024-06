Narušuje spánek i život. Jak zvládnout syndrom neklidných nohou

Co může nemocný udělat sám Kromě léků uleví od nepříjemných příznaků fyzická aktivita. Nemusí jít pouze o cvičení. Výborná je také jízda na kole a obyčejná chůze. Pomůže rovněž pestrá, vyvážená strava s dostatkem všech potřebných živin. Především je třeba dbát na dostatek železa a hořčíku, ale i tekutin. Ideální jsou ovocné čaje, čistá a minerální voda. Naopak je třeba omezit alkohol, pití kávy a dalších nápojů, které obsahují kofein. Syndrom neklidných nohou nedovolí nemocnému, aby se dobře vyspal. Přesto by se měl snažit o dodržování spánkového režimu. Je-li to možné, měl by chodit spát a vstávat každý den ve stejnou dobu. Tím může zmírnit příznaky. Od nepříjemných příznaků mohou ulevit také masáže, které uvolní svaly. Dobrou službu prokážou i bylinky, jež pomohou tělu relaxovat a navodit spánek. Jde například o třezalku, meduňku, chmel, kozlík, arniku či řepík. Před zahájením změn životního stylu a užíváním doplňků stravy se doporučuje konzultovat plánovanou změnu se svým lékařem.