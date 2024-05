Nehrajte loutku vydanou napospas. Odolat manipulaci není tak těžké

Jak se bránit manipulaci Nejprve musí člověk zjistit, že se stal obětí manipulátora . Nejlepší obranou je asertivita, jejíž součástí je schopnost říci ne. Když manipulátor vyvíjí nátlak, který nutí oběť okamžitě se rozhodnout, je dobré se mu bránit větou: „Musím si to promyslet.“

. Nejlepší obranou je asertivita, jejíž součástí je schopnost říci ne. Když manipulátor vyvíjí nátlak, který nutí oběť okamžitě se rozhodnout, je dobré se mu bránit větou: „Musím si to promyslet.“ Rovněž je třeba postavit se strachu, úzkosti i pocitu viny čelem a jasně stanovit hranice.

čelem a jasně stanovit hranice. Rovněž se doporučuje říkat manipulátorovi o sobě co nejméně , nenechat se oklamat jeho předstíraným zájmem a nasloucháním.

, nenechat se oklamat jeho předstíraným zájmem a nasloucháním. Lepší je dávat si pozor i na lichotky . Manipulátoři sdělují svá přání, potřeby a žádosti nejasně. Je dobré na to reagovat doplňujícími otázkami typu: „Proč? Co potřebuješ?“

. Manipulátoři sdělují svá přání, potřeby a žádosti nejasně. Je dobré na to reagovat doplňujícími otázkami typu: „Proč? Co potřebuješ?“ Doporučuje se také dělat si poznámky, které poslouží jako důkaz, když manipulátor začne couvat a měnit názory.