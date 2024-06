Sedmero tipů pro psychickou odolnost: mějte plán a konejte

Takový už je prostě život. Člověka potkávají různé situace, radostné i méně radostné, příjemné i nepříjemné, někdy dokonce přímo hrozivé. Leccos z toho sice můžete ovlivnit, ale spousta věcí a dějů je zcela mimo vaši kontrolu.

Už když tento fakt přijmete, hodně se vám uleví. Ostatně, nejste v tom sami, toto se týká všech bez výjimky. Paradoxem je, že mnozí z nás pracují na své fyzické kondici, běhají, cvičí, posilují ve fitku. Ale co naše psychika? Jak se o ni staráme? A staráme se vůbec?

Tak trochu jiný trénink

Po pravdě, na psychiku se dost často zapomíná, ačkoli je pro náš život naprosto zásadní. Znáte to, co vyzařujete, to vám svět zpětně zrcadlí. Psychická odolnost je vnitřní nastavení, které nám umožňuje brát věci s nadhledem, poradit si s tlakem okolností, zmírnit dopady stresu, nehroutit se pod tlakem okolností, nebát se změn a vnímat je naopak jako výzvu, šanci, příležitost posunout se někam dál.

V dnešní hektické době, kdy na každém kroku číhá stres a různé nástrahy, je dvojnásob důležité být připraven hlavně psychicky. Jana Ondříčková, lektorka a poradkyně v oblasti komunikace, zmiňuje sedm důležitých kroků, které vám pomohou dosáhnout lepší duševní odolnosti.

1 Problém? Ne, situace

Slovo problém nahraďte výrazem „situace“, který má úplně jiný emocionální náboj. Situace jsou tu přece od toho, aby se řešily, ne? Některý problém jde také vyřešit penězi, takže se vlastně nejedná o problém, nýbrž o náklad. A víte, co se říká? Když nejde o život..., tak to není žádný problém, kterým byste se museli zbytečně trápit.

2 Nepřemýšlejte, ale konejte

Strach nás dokáže paralyzovat, takže se pak snadno zacyklíme v obavách a nepodložených domněnkách. Paulo Coelho ve své knize Alchymista napsal psal krásnou větu: „Co bys dělal, kdybys neměl strach?“ Takže si jednoduše zakažte všechny obavy a černé myšlenky a prostě to dělejte, nebo to alespoň zkuste.

3 Berte změnu jako šanci

Pokud se na změny budete dívat jako na příležitosti, mnohem lépe je zvládnete. Ostatně, štěstí přeje připraveným. Takže se připravte na to, že změna je začátek úspěchu. Předtím je však dobré odpovědět si na otázky: Vím, že mám problém? Chci ho změnit? Můžu ho změnit? V momentě, kdy ho začnete měnit, vzniká návyk. Abyste si ho důkladně osvojili, potřebujete ho však zopakovat minimálně 21krát.

4 Hrajte bobříka odvahy

Jistě si ho pamatujete z dob, kdy jste jezdili na letní tábory. Máte děti? Připravte jim bezpečného a naučného bobříka odvahy. Ať zakusí pocit vítězství, že něco samy zvládly. Odměňte je za to, že šly samy do školy nebo nakoupit. Přiměřeně věku dítěte najděte něco, co zvládne – a vy také. Vymyslete „hru“, která posílí psychickou odolnost vás všech.

5 Vytvořte si plán

Jestliže nastane situace, které se bojíte, připravte si krizový plán. Po malých krůčcích a malých cílech se pomalu posouvejte k vyšším cílům. Každý malý úspěch posílí vaši motivaci a sebevědomí. Mít věci pod kontrolou zmírňuje stres.

6 Pravidelně cvičte

Máte-li z něčeho obavy, překonejte je tréninkem. Klidně i za pomoci trenéra, kouče, poradce se pusťte do překonávání sebe sama. Úspěch spočívá v malých věcech, které se dělají pravidelně.

7 Mějte správnou motivaci

Vnitřní rozhodnutí, že danou situaci chcete zvládnout, je to nejdůležitější. Nastavení vaší mysli je základ, na kterém můžete dál stavět. Pokud se rozhodnete, že opravdu chcete věci měnit, tak je také změníte. Jedině vy jste scenáristy svého života a je tedy výhradně na vás, jaký film z něj vytvoříte.