Zvyk, strach ze samoty i charisma. Proč se stále vracíme k manipulátorovi

Jednou by na mě vztáhl ruku a už by šel! Takové tvrzení často čteme v diskuzích pod články o tom, že se někde stala tragédie ve vztahu manipulátora a jeho oběti. Ti, co o tom něco vědí, ale většinou zdrženlivě mlčí. Neodejít je totiž mnohem snadnější než odejít. Přečtěte si nejčastější důvody pro setrvání v toxickém vztahu.