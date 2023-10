Lze psychickou odolnost trénovat stejně jako odolnost fyzickou? Psychiatr Cimický tvrdí, že ano. „Existují kurzy asertivity, které pomáhají úzkostným a nejistým jedincům, aby se dokázali ozvat a bránit. Asertivita umožňuje člověku, aby dokázal i přiměřeně bojovat za svoje zájmy, aniž by tím ubližoval ostatním a aniž by tím on sám trpěl.“. | foto: Shutterstock